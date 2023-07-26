【試駕】喚醒回憶，Subaru WRX Wagon以成熟之姿再戰江湖
對於有資歷的掃把佬或硬皮鯊玩家，肯定對Impreza WRX Wagon不陌生，但之後因策略WRX獨立成為性能車型加上近年產品與命名規劃下Subaru推出WRX Wagon，然而就算以WRX Wagon之名，但實際表現卻有了轉變，在這包裝下是否還能勾起性能慾望？
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雖說現今休旅車當道，但目前市場該級距性能旅行車還是有幾款車型可選，因此WRX Wagon並不能輕鬆應戰，在面對對手威脅下除仰賴品牌自身特性魅力，外觀部分WRX Wagon以「Dynamic × Solid」線條為基礎，並再導入「Bolder」設計語彙，搭配頭燈輪廓、C字型尾燈勾勒出不容錯認的家族樣貌。此外保險桿、18吋輪圈、擾流飾板、雙出排氣管等更輔以tS套件妝點及引擎蓋孔，營造出低調性能氛圍。
在WRX Wagon車艙看見了傳統與科技共存的設計，直立式11.6吋中控螢幕已是Subaru新世代車型標準配備，碩大的視覺效果於一上車就能被其吸引，直覺簡易的排列組合及Apple CarPlay/Android Auto連接、倒車顯影，搭配EyeSight 4.0（ACC主動車距控制巡航、LCF車道置中系統、AES緊急自動轉向輔助、LVSA前車駛離警示、PCTM預防碰撞油門控制、PCB預防碰撞自動煞車）與RCTA後方車側交通警示、專注力偵測警示等系統，給予現今時代的科技便利性。然而座艙格局規劃與4.2吋儀表資訊幕，反營造出非時下主流設計感，但在此氛圍下透過不平坦的飾板鋪陳與多種異材質組合，及附有Sti字樣的方向盤與運動化跑車座椅和紅色縫線，營造出性能視覺感受。 動態方面肯定會是WRX Wagon最讓關注的部分，尤其改搭載的2.4升渦輪引擎，更讓人好奇是否能重燃當年熱火。在搭載2.4升水平對臥渦輪引擎，WRX Wagon動力來到275hp/35.7kgm輸出，變速系統雖仍為CVT，但此次的八速Lineartronic CVT無段變速系統則是全新開發，以往被封印的動力現今也部分獲得解放，也因如此與過往Levorg或WRX相比，WRX Wagon於起步就有著更為輕快的步調，隨著油門逐漸深踩CVT變速系統沒有任何拖泥帶水或不給力，於是乎開始感受到骨子裡野性的一面，然而將模式切至Sport或Sport+就能釋放真實個性，也是老車迷心中WRX Wagon應有的樣貌，但與當年相比現在的WRX Wagon就像是成熟大人般穩重。 除加速所給予的狠勁，WRX Wagon搭載的SGP平台與針對剛性進行強化的Inner Frame車體結構，另外亦透過電子懸吊與SAWD四輪驅動系統加持，使其WRX Wagon不僅有著輕盈的腳步，紮實的底盤設定在彎中更像是老司機般熟練輕易化解任何大小彎角，而懸吊在Sport狀態下，更硬朗直接快速的回饋則會讓人愈開愈開懷，每一腳步都在強調硬派個性。但新世代WRX Wagon已不是魯莽少年，演化至今已轉變成熟大人穩重，所以在保有熟練的身手，用於代步也有相當柔韌舒適的反應，對於扮演家庭用車角色來說十分稱職。 再次以WRX Wagon命名成功引起車迷當年熱血回憶，但整體輸出調性卻已不如當年莽撞，透過新科技與結構進化呈現更熟成穩重俐落的身手，同時在配備部分也有進化，不過座艙規劃卻未能同步轉變，而帶來比以往高出50萬元的售價，在面對市場對手會是一大考驗。