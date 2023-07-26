荒唐違紀！汐止警酒店鬥毆「踹破警車窗」 遭記大過汰除
台北市大安區今（26）日清晨發生街頭鬥毆事件！雙方人馬清晨結束飲酒時，在酒店樓下等計程車時發生衝突，因而大打出手，大安分局警方到場將鬧事3人帶回，豈料其中一人竟是汐止分局的26歲張姓員警，張員不聽學長勸告，還對警員拳腳相向，要被帶上警車時，竟然還用腳踹破車窗；據了解，張員一直是問題人物，工作屢出包，累積9支申誡，早被列入汰除對象，7月初提出離職申請獲准。
記者孫唯容／綜合報導
警方指出，今天清晨6時許接獲報案，位在忠孝東路4段209號的紫藤酒店樓下，路旁有酒醉民眾鬥毆，雙方人馬疑似因為互看不順眼，爆發口角，接著上演全武行，警方立即趕抵現場才沒讓衝突擴大。
不過警方到場時，其中一人為汐止分局的張姓員警，當時他已喝到爛醉，不僅拒絕調查，面對學長勸導還出言辱罵三字經，甚至狠踹警車的車窗，導致玻璃玻璃，警方將他上銬逮捕後，發現張員身上有傷勢，因此先行送往仁愛醫院治療。全案依照害妨害秩序、傷害、妨害公務等罪移送台北地檢署偵辦。
汐止分局表示，張姓員警今年4月間調任汐止，這段期間因工作、勤務不正常，已列為加強輔導對象，該員自知不適任警職，自行於7月初提出辭呈後即休假在外，並於7月30日生效，昨日是該員休假，經查涉足不正當場所，並涉及妨害公務，將配合大安分局依法嚴辦，並記大過處分，另一併追究考監責任。