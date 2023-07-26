Teddy陳向熙衰捲餐酒館鬥毆！臉蛋破相濺血 正妹戲劇性下跪
前男團SpeXial成員Teddy（陳向熙）上月在餐酒館衰捲鬥毆，慘遭酒杯砸傷臉蛋，破相縫了好幾針，被拍到用沾有血跡的衛生紙摀住傷口，在東區街頭痛苦蹲地不起，《加油喜事》同劇演員臧芮軒、劉育仁、李承鴻攔住企圖搭車揚長而去的肇事男女，兩邊人馬鬧上警局。
記者羅凌筠/台北報導
據《鏡週刊》報導，上月20日Teddy在東區遭鈍物砸傷臉部，同行友人臧芮軒馬上報警，與肇事的長髮妹在街頭起爭執，在阻止長髮妹搭計程車閃人時，長髮妹忽然下跪求饒，場面一度陷入混亂，後來Teddy搭救護車奔醫院縫針，包紮傷口後轉往警局做筆錄，長髮妹在警局外分別向臧芮軒、Teddy鞠躬道歉，清晨5點才結束這一場鬧劇。
對此，Teddy經紀人回覆《NOWnews今日新聞》：「工作後聚餐離場時，被隔壁桌的莫名波及受傷，當天工作人員都在，有協助處理後續，傷勢無大礙，謝謝大家關心，後續就是正常處理流程。」
臧芮軒的經紀人也還原現場，「那天是工作完的聚會，也有工作人員在一起，意外發生在要離場時，無端遭到隔壁桌波及，在不清楚當下的狀況，有幫忙協助處理後續，芮軒就比較俠女性格，牡羊座嘛，古道熱腸，維護受到傷害的朋友，情緒難免會激動一點。」