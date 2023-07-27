蔡恩雨曾遭渣男劈腿！發現曖昧卡片 原地崩潰爆粗口狂罵
蔡恩雨即將推出第二張個人同名專輯《蔡恩雨Priscilla Abby》，今（27）日來台舉行媒體活動，還宣布將於9月9日在馬來西亞雲頂開唱。談到感情狀況，蔡恩雨表示現在單身，曾談過4次戀愛，還透露遇到過渣男，遭對方劈腿女同事。
記者吳雨婕/台北報導
目前是單身的蔡恩雨，提到曾經遇到渣男，傳訊息給男友都不回，可是跟他出去後，他又一直看手機回訊息，讓他很不解，「有一次我就拿他的手機看，發現他與他同事曖昧對話，有一次聖誕節則是在他車裡發現女同事寫給他的聖誕卡片，上面寫『聖誕快樂，給我最棒的男朋友』，另外一張卡片則是男友寫給女同事的，上面是『聖誕快樂，我最好的女孩』。」
蔡恩雨當場崩潰，狂罵粗話，「覺得怎麼會發生這種事。」當然這段感情也已分手結束，最讓她覺得荒謬的是，分手時男方信誓旦旦的說不會跟那個女同事交往，結果2年後，前男友仍舊與那名女同事在一起了。
蔡恩雨笑說自己個性像男生，原本單曲〈蔡恩雨〉原名要叫「男人婆」，但後來作罷，她表示自己喜歡被管，「可能是因為我父母離婚的關係吧，我比較喜歡大叔，我也很喜歡報備。」
曾經提到要在30歲前結婚的蔡恩雨，距離目標只剩4年，「（男友）還在物色，我比較心急要孩子，我哥20歲出頭就結婚了，我很嚮往跟孩子距離不要太遠，但也不考慮未婚生子。」