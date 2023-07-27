孫翠鳳生完孩子才練功！一邊拉筋一邊餵奶 筋骨僵硬痛到哭
節目《誰來晚餐》本周來賓邀請到台灣歌仔戲藝術家孫翠鳳，她不僅是明華園的當家小生，也從歌仔戲舞台跨足影視界、唱片等多元領域發展，成為首位獲頒十大傑出青年的歌仔戲演員。事實上，孫翠鳳是生完孩子之後才開始練功受訓，還得一邊拉筋一邊餵奶，筋骨僵硬的她，常常痛到掉淚。
記者詹鎰睿/綜合報導
本集來賓的家庭成員林品希，從小就嚮往能成為明華園的藝術總監，這讓孫翠鳳得知後相當驚豔，並在節目中分享自己當年入團後的心路歷程。孫翠鳳表示，自己是半路出家才開始練功受訓，一開始周圍的親友，包括公婆都不看好她，一度不答應讓她受訓，主要原因在於當時已經生過孩子了，鈣質的流失讓受傷的風險增高。
孫翠鳳表示：「當時我的公公婆婆都不答應，他說小孩子受傷他容易痊癒，但妳年紀大又生過小孩，鈣質的流失，若受傷是一輩子的事！」不過，面對質疑的聲浪，孫翠鳳絲毫沒有退縮，因為當時團裡急需人才，雖然她是家族裡唯一不會唱戲的媳婦，但非常願意為家族盡一份力量。
剛開始練功時，孫翠鳳坦言受盡苦頭，僵硬的筋骨讓她每次練習時都會忍不住掉眼淚，「我必須要用很硬的筋骨去面對我的基本功，那個對我來講是一件非常痛苦的事，每次拉筋、劈腿、下腰，我就哭，因為真的很痛很痛。」
被問到面對困難，要怎麼堅持下去？孫翠鳳的大女兒陳昭婷表示：「舞蹈也好、表演也好，你喜歡的東西就堅持住，這個熱情，要一直一直地保持在這個狀態，其實我覺得這個是最難的。」
孫翠鳳回憶，當年不僅要工作又要煮飯，還要一邊拉筋一邊餵奶，最後都是靠意志力跟理解力堅持下去。最後，孫翠鳳不忘勉勵這位小粉絲：「藝術文化這條路，本來就鋪滿了荊棘，但是不要怕，勇敢的走過去，能夠走上去，那就是勇士！」