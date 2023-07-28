▲ 新年式福斯商旅 T6.1 California 預售開始，限量新增 Beach Style 式樣

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為提升國人所重視的行車安全，全新年式T6.1 California Beach大幅提升安全防護，其新增Lane Assist車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助功能)、Side Assist 車側盲點警示系統、RTA 後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能）等IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，致力提供消費者輕鬆便利的駕駛體驗；California車型皆同步標配Rear Assist顯影式停車導引系統、PDC 前後停車導引系統（聲音及儀表距離警示），並搭載ESC電子行車動態穩定系統、MCB二次碰撞預煞系統，以及斜坡起步輔助裝置與安全輔助氣囊等多項主被動安全配備，全方位提供最完善、最安全的行車生活。
此外，全新年式T6.1 California Beach也推出限量的Style車型，前輪驅動的設定，不僅可兼顧性能與燃油效率，也成為入門的原廠掀頂露營車款。動力方面，全新年式California全車系皆搭載2.0 升 TDI 柴油渦輪增壓引擎，Beach／Ocean車型分別具備150 匹、204匹的最大馬力以及 34.7公斤米、45.9公斤米的最大扭力；全面配置7速DSG雙離合器自手排變速箱，以及速度感應式電子動力輔助轉向系統，給予駕駛精準轉向、優異的操控性和穩定性，全面滿足戶外玩家對於性能演繹及駕馭體驗的最高期待。
新年式T6.1 California Beach為五人座車型，擁有貼心的露營機能設計，其外觀包含車宿必備的「伸縮式車側遮陽棚」、輕鬆便利的「外接充電接頭」等，可對應多樣化的戶外生活所需；內裝則搭載獨具空間設計巧思的「手動液壓升降可收納車頂帳篷（含舒適雙人床鋪）」、遮陽效果及隱密性極佳的「環艙遮光簾」、便利的「Climatronic 三區獨立恆溫空調含駐車暖氣」、「多功能液晶中央控制面板」、收納不佔空間的「隱藏式摺疊桌椅」等多樣豐富機能設計；同時，為讓車主享受高質感車居生活體驗，更提供彈性靈活的後座乘客艙座椅「平躺臥鋪功能」、可旋轉180度的雙前座椅，結合後艙空間的「多功能摺疊板」，搭配可調式舒適床墊，平躺後即可化身成如家一般的舒服臥艙；另配置隱藏式收折流理台、單爐烹飪瓦斯爐，不僅可滿足出遊時輕鬆烹飪的便利需求，亦能給予乘員舒適自在的移動生活。
備受戶外玩家喜愛的T6.1 California Beach，外觀搭配LED頭／尾燈組、前葉子板California專屬銘牌及17吋輪圈等，讓整體視覺更加時尚獨特；內裝則採用先進的中控台及儀表板設計、排檔座右側設有２座USB Type-C插槽、車內配置6座12V 120W 電源供應，以及副駕駛座右側下方配置2座USB 充電插座，供車主快速充電；同步搭載節能LED室內燈、多處大型開放式置物空間，貼心給予乘員極為便利收納的用車環境。
在科技配備上，配置Composition Color 6.5吋彩色觸控螢幕音響主機，並結合App-Connect手機多媒體連結功能、6支高傳真環艙音效揚聲器等，快速連接音樂等串流媒體的實用功能；此外，California全車系皆搭載室內空氣粉塵濾淨器，以及後座獨立空調控制系統及出風口設計，全面給予駕駛與乘員安心舒適的用車環境。
國內車宿、露營風氣持續盛行且一車難求，台灣福斯商旅為滿足台灣買家的需求，積極向原廠爭取2024年式T6.1 California車系配額並提前開啟預售專案；同時，為給予國人Vanlife樂旅生活的期待，同步引進限量的 Beach Style車型，讓喜愛說走就走的戶外玩家皆能親身感受經典露營車的無窮魅力。
MY24 年式 T6.1 California 車系預接單價
- California Beach Style：新台幣$ 2,558,000
- California Beach 4MOTION：新台幣$ 2,758,000（受產能影響，暫不接單）
- California Ocean 4MOTION：新台幣$ 3,558,000