【試駕】實現電動車正義！ 中華菱利E300木床車

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其實電動版菱利也不算什麼超級新的產品，過往曾以e-Veryca為名的這款車，早前雖以首款國產電動車打出名號，卻因僅僅149~167km不等的續航里程，並未撩起市場太多漣漪，而今改名菱利E300再出發，在換上42.6kWh容量鋰電池後，續航里程已進展到326km(以今天試駕首現市場的木床貨車為例)，雖說是含水量極高的NEDC測試規範，但起碼看來已粗具一定程度實用性，而今天我們也正以如此角度出發，來看看究竟中華菱利E300木床車，能否滿足與頭家鬥陣打拼的條件。
好的，幾個面向看這台車：
續航里程與電耗
這應該是多數車迷與買家最看重的一點，剛才提及，菱利E300現已將電池容量放大，換得NEDC下的326km最大行駛里程，但實際行駛是否起碼合理則是我們更在乎的部分，否則以舊款e-Veryca的百餘公里再七折八扣後，剩下那精美的移動距離當然不易滿足日常工作所需。
當我們自濱江街取車後，這輛菱利E300的數位儀錶顯示電量全滿，而預估行駛里程為240km，恰約326km的七成餘，不過待實際上高速公路前往拍攝地點時，在CHR煞車回充等級放在初始設定下，或許100km/h定速行駛不利電動車耗能，也可能因垂直車頭風阻大加上長上坡，至林口定點共計行駛約34km里程後，再加上特地模擬運將於車上吹冷氣吃便當，此時儀錶顯示剩餘行駛里程僅存145km而已，所幸當結束約三小時拍攝作業後，下林口坡至五股交流道，預估里程開始不再直線下滑，再回濱江街還車前，總計全程行駛63km，估計行駛里程則停在125km這裡。
乍看感覺灌水很嚴重？因為實際行駛63km但儀錶顯示卻足足少了115km，但有趣的來了，若以電量表與電量%數看，又將呈現完全不同的結論，因為出發前100%的電量至還車後還剩69%，也就是說總共花了31%電即跑出63km的實際里程，這與儀錶上的5.2km/kWh平均電耗差異並不大，這麼一來，可推算出若將整顆滿電電池用乾，應可換得203km至221km之間的真實行駛距離，這麼一來，反倒又與儀錶上初始滿電預估里程差距不大，總而言之，這車的預估行駛里程可信度實在不高，但菱利E300其實比你想的還要有料。
充電效能與速度
既是電動車，充電效能當然也是最重點，這次菱利E300改款推出，同步將CCS1充電規格的DC直流快充給加了進來，這麼一來0%~80%僅需約45分鐘即可完成，充電10分鐘也可補回約45km的續航里程，對比之前e-Veryca僅能以AC交流電慢慢充，實用性確實大幅提升。
而若以220V 32A規格充電，按數據則需7小時左右方得以利用Type 1插頭將電充飽，若依多數公司行號時間規劃，通常每天都能重新把菱利E300電量補滿，不僅更省電費(因為家庭電費比起快充站電費便宜不少)，同時也確保得以應付每日運輸或移動所需。
動力輸出與載重
而試駕菱利E300時還有個令人十足欣喜的地方，那就是動力輸出面向上，根據官方數據其最大馬力129ps、最大扭力22.4kg-m而空車重為1,347kg，對比同為木床貨車的汽油版本Veryca A190，明顯較其97.9ps與13.7kg-m峰值輸出多出一截，雖然車重也重了200kg左右，一旦遇上電動馬達全無遲滯的超低轉速超高扭力特性，論加速體感確實比汽油Veryca有力非常多，無論靜止起步、蠕行加速或行駛間再加速全都乾脆明快，絲毫不見力有未逮的狀態，這部分若載運重物貨品理差異應更為懸殊。
不過有一好便沒兩好，菱利E300由於身為電動車的原罪 — 需背負高重量電池，車重終究比起汽油兄弟高出一截來，因此載重極限便未能企及Veryca A190甚至A210，以今天試駕的菱利E300木床貨車來說，因而僅得603kg載重，比起A190木床的774kg或A210木床的950kg確實縮減不少，若應對高負重工作環境，實用性勢必不比汽油版本來得好。
配備部分呢？
當然，要在一輛全為貨運目的而生的車上看見什麼電動跑車座椅或擴增實境抬頭顯示器未免緣木求魚，但在安全配置上至少具備TCL循跡防滑控制、ASC車身動態穩定、EBD電子煞車力分配、HBA煞車輔助系統、ARP主動式防止傾覆、ESS緊急煞車警示、RAB預警煞車與BOS煞車優先等機制，稍微可惜的是僅有廂車配備雙氣囊，今天試駕的木床版本則未能一併附上。
有趣的是卻有一些功能性的配置於車上得見，除了先前已提及的8吋數位儀錶外，像是位於方向盤右側的傳統定速巡航按鈕便讓高速公路開來更輕鬆，而方向盤左側的控鍵則可操作儀錶功能與顯示，雙側電動窗設定令操作更加便利，旋鈕式排檔介面則看齊新世代高科技乘用車款，中控台上還有一個AVAS鍵可播放行進聲響以利其他用路人判位，特別的是當時速30km/h以下行進間，菱利E300還會自動發出不算小的電鳴聲，料想也是為了低速行進時周遭行人的安全。
選擇菱利E300木床是否合理？
所以，菱利E300木床車確實是款極為特別但想想卻又合情合理的存在，首先它的行駛里程已大有長進，雖不及如今動輒500km起跳的長里程電動乘用車，但若你每日作業里程不足200km，那麼菱利E300木床車依舊可以在方便好用的前提下為車主或公司行號省下相當可觀的燃料費用，再強調一次，若皆以220V家充以一度電2元計算，42.6kWh的菱利E300從0%充至100%僅需85元即可，亦即每200km行駛成本僅僅85元，如是菱利A190木床汽油手排車，其能源局平均油耗為13.4km/L，假設實際油耗是12km/L，則同樣200km的行駛成本則為500元(汽油價格30元/L計算)，足足比起菱利E300木床車多出將近6倍的費用，這還都沒把未來換油保養等花費計算在內。
其次，雖然菱利E300木床車的載重較汽油版本小，如是建築、建材或重機具等相關行業或許用途將稍稍受限，但若僅為花藝盆栽、傢俱家電、汽機車材料及生活用品等低重量高體積物品，其實603kg的載重仍相當好用。
最後還是得回歸取得價格，若單看售價菱利E300木床車基本定價91.2萬元，比起菱利A190木床汽油手排車的48.9萬元貴了快一倍，就算拉出菱利A190木床汽油自排車的52.2萬元也還是天差地別，因此中華汽車也為菱利E300推出車電分離方案，若僅單買車而不買電池售價為59.2萬元，往後僅需月付2,990元起的租金便能持續使用電池並無需擔心未來效能衰退，雖說如此一來與汽油車的行駛成本勢必拉近，但只要月里程越高就能省得越多，同時還可享受高扭力的加速便利性與樂趣。