《魔物獵人Now》確定9/14上線！APP即起預先註冊 官方獎勵曝光
狩獵動作遊戲《魔物獵人》，截至 2022 年 12 月 31 日，全球銷量已超過 9000 萬套，為Capcom 最受歡迎的系列之一。近日再度宣布新消息，由開發《寶可夢GO》開發商Niantic攜手Capcom 合作推出《魔物獵人 Now》，宣布將在9月14日全球正式上線，即日起開放玩家免費預先註冊，預註冊的玩家越多，獎勵也會解鎖更多。這次玩家要扮演獵人，結合現實地圖的虛擬世界與其他三名玩家合作，狩獵各種隨機出沒在生活周遭的魔物。
記者周淑萍/綜合報導
《魔物獵人 Now》將於9月14日在 iOS、Android 平台推出，且即日起開放預先註冊，且可獲得預先註冊獎勵活動，總註冊人數突破 500 萬人，每一名玩家都可以在遊戲正式推出的時候取得回復藥、特殊款畫張、雙倍獎勵卷，以及 1萬Zenny 和 500 格道具箱共兩個。除了基本的狩獵魔物、升級裝備，還可以與最多三名玩家一起享受狩獵體驗。官方指出，本作重新調整遊戲難度與設計，讓所有第一次接觸《魔物獵人》的玩家都能立刻進入狀況。
官方也在官網上公告，預先註冊獎勵將會分層解鎖條件。
- 50 萬人：回復藥 x10、彩彈 x3。彩彈可提供標記怪物，並且在自訂時間狩獵。
- 100 萬人：創始人獎章、神奇卵石 x3。「創始人獎章」是只給預註冊玩家的獨家紀念獎勵，「神奇卵石」可以魔物和收集點的訪問範圍。
- 200 萬人：預購特殊款化妝 x2 、500格道具箱。「預購特殊款化妝」可用於設置角色的外觀。
- 300 萬人：預購特殊款化妝 x2、雙倍獎勵券 x3
- 500 萬人：1 萬 Zenny，以及另一個 500 格道具箱