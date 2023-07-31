知名醫療用品半夜餵奶打瞌睡，寶寶摔下床　護理團隊打造安心哺乳枕

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哺乳枕＋安全帶 鬆手不怕寶寶摔下床知名醫療用品安育醫學級哺乳枕技轉自醫院大學護理研發團隊，有別於傳統的哺乳枕，由一個主枕（ㄇ形哺乳枕）和一個副枕（肚兜收納成小枕頭）的結合。透過特殊設計的副枕，舒適地支撐嬰兒的背部，不僅讓媽媽能方便哺乳，也讓寶寶在安穩舒適的環境下吸吮母乳；另外，副枕內的肚兜就像一個安全帶，可以打開並包覆寶寶，當媽媽的手因疲勞而鬆開時，寶寶仍然繫在枕頭上，避免掉落地面。
發明人之一周如芬護理長表示，她於2017年因緣際會到雙和醫院擔任產後病房暨嬰兒室護理長，因參加了院內護理行政管理訓練課程，必須完成一件創新作品，當時參與課程的同事提出，因常半夜起來幫女兒餵奶，曾發生餵到打瞌睡而讓女兒掉到床底下的狀況，可以做個產品幫助媽媽餵奶時，寶寶不會掉到床下。而雙和醫院為母嬰親善認證醫院，創造以母乳哺育為常規的醫療照護環境，因此，她便思考要如何做才能讓媽媽在餵奶時感到舒適，且不會發生寶寶跌落地上的事件？安全哺乳枕因此誕生。
今日發表會於2023亞洲生技大展臺北醫學大學攤位上（N313）舉行。關於2023亞洲生技大展，自7月26日起在南港展覽館展出，共為期五天，是台灣史上規模最大的生技展覽。展覽亮點內容包括現今最紅的AI智慧醫療、細胞治療、精準醫療、BIO+ICT等，共有750家指標公司參展、2,000個攤位，以及加上23場國際論壇，超過30國生技專業人士參與。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58707
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