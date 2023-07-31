生技醫藥公益協會菁英　齊聚精準生技公司

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精準生技公司 精準醫療先驅者精準生技股份有限公司成立於2017年12月，由前食藥署葉明功署長所創立，公司主要是為提高人類生活品質及延續生命為目標，結合台灣優質研發及醫療環境，除著重於開發免疫細胞製劑以及製劑衍生物開發及自動化產程外，更用以增強自身免疫力，輔助以及促進癌症病患治療，提高癌症療程的生活品質，另外也提供一系列產品用於抗衰老及延長生命。精準生技公司擁有著具國內外卓越經驗的核心研發團隊和腫瘤科醫師團隊，提供高品質的產品及治療管理與服務，在合法合規的GTP廠製造公司專利研發出的細胞製劑滿足臨床需求，另外研發部門專精在製程改良以及抗癌藥物的合併治療，並和國內外生技廠橫向合作研發更創新的技術，提供預防、治療、預後醫學，將能更精準的提供個人化醫療的全解決方案。
安心醫藥聯盟宗旨符合醫藥企業ESG目標安心醫藥聯盟的宗旨就是要達到產品安心、服務安心以及場域安心，概念就是來自食藥署的「藥求安全、食在安心」使命，然而法律是道德的最低標準，安心醫藥聯盟的廠商目標是追求高道德的標準，希望讓整個醫療供應鏈，包括製造和物流的部分，還有醫藥通路的醫院、診所、藥局，除了遵守最基本的醫藥相關法律和製造、運送及執業標準外，能以更高的道德標準來守護，提供民眾更好的醫藥環境。葉明功董事長認同安心醫藥聯盟宗旨，符合企業ESG目標，願意共同推廣安心醫藥聯盟理念，表揚優良生技醫藥企業，促進企業永續發展。
生技醫藥產業生態系X數位公益生態系中華生技醫藥行業協會張意良秘書長表示，協會致力於推動「生技醫藥產業生態系」，連續三年承接政府計畫，協助生醫產業進行數位轉型，協會致力於建立一個互相關聯且具有合作性的生技醫藥產業環境，透過協會的協助，生技醫藥企業可以更好地理解和應用數位技術，加速創新和產品開發週期，同時提升產業整體效能，這樣的努力有助於推動生技醫藥產業走向更加可持續和繁榮的未來。
台灣昱苗盒公益協會陶靚儀理事長表示，推動「數位公益生態系」，協會積極利用數位科技來推動和支持公益事業的發展，透過數據分析、線上籌款、數位行銷等手段，增加公益組織的影響力和可持續性，吸引更多人參與公益活動，並提高公益事業的社會價值。藉由兩種生態系的相互合作與共享、技術創新、為社會創造價值，並建立一個互相關聯、資源共享、有助於合作的公益環境。
醫藥通路產學合作 推動健康保健諮詢師陳建州理事長表示，為建立醫藥通路人才培育，協會與醫藥通路企業共同推動「健康保健諮詢師」證照，讓學員從課程中學習基礎理論與疾病關聯群商品諮詢技巧等專業知識，訓練學員「知識」與「技能」之養成，提升生技醫藥產業之整體服務品質。健康保健諮詢師的三大信念: 1、堅持專業品質 2、堅守法律與醫藥倫理 3、符合消費者健康需求，符合安心醫藥聯盟的宗旨。協會連續第三年與臺北醫學大學進修推廣處共同推動「健康保健諮詢師」證照，累計超過350位學員取得證照，健康保健諮詢師證照已得到九大連鎖藥局的簽約支持，以及長庚科技大學、輔英科技大學與仁德醫專等學校加入共同推廣，第四季將與兩家醫藥大學簽訂MOU，最終目標是建立醫藥通路人員職能標準，符合藥局產業發展趨勢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58727
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