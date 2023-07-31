福特電動車持續大虧錢 第二季每輛車虧損超過百萬

自從Ford福特採用了全新的部門營運模式之後，電動車這個領域變成了一個錢坑，每一季的財報數字都不太理想，但是他們並不認為這是一個嚴重的問題，因為這個部門在未來將會成為品牌的收入來源，但第二季財報公布之後開始引發市場擔憂，因為在這一季的帳面數字上，每輛電動車平均虧損超過3.2萬美金，等於每賣一輛車就虧損100.5萬元台幣。
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近日各大廠公布了第二季的財報，而福特的電動汽車Model e業務今年的虧損也經來到30億美金，折合台幣942.6億元，福特原廠表示電動車業務已經累計虧損45億美金(約台幣1413.9億元)，而光是第二季的部分就虧髓18億美金(約台幣565.5億元)，這等於每銷售出一輛車就虧損3.2萬美金，而電動車巨擘特斯拉Tesla掀起的價格戰將會讓這個虧損持續擴大。
而福特近日也發現電動汽車在銷售的速度上比預期的還要更慢，但是他們每季大約需要賣出10萬輛車才可能實現損益兩平，不過第二季的銷售量僅3.4萬輛，而且這還不是純電車款，是純電加上油電車輛的總和，要達到盈利真的還有很長一段路要走，因此他們現在也將目標轉往油電混合動力車款，原定目標是在2023年底時每年生產60萬輛電動汽車，現在這個時間延後到2024年，而福特未來了電動車發展究竟能否成功，這幾年的發展將會是一大關鍵。