Toyota GR86對手少一個 Mazda MX-5動力不會提升 200匹就差不多了
身為一輛跑車，決大部分的車迷都想要這輛車有著更好的性能表現，但是有間車廠並不這麼認為，Mazda並不想要讓MX-5的動力持續加大，幾十年來這輛車一直都是市場上最受到歡迎的跑車之一，完美地將便利性、經濟性、簡約的駕駛體驗結合在一起，而大家在期待著未來這輛車的馬力是否會增加，成為Toyota GR86強而有力的對手時，原廠的MX-5開發工程師Dave Coleman表示，這種情況不會發生。
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對於Mazda來說，MX-5絕對是一個經典的代表作，而其實這輛車是一輛無與倫比的極致簡單跑車，但簡單並不是一件容易的事，這輛車可以說是一套系統，整輛車的各項設定都是為了最好的平衡，而如果要讓車輛的動力增加，那麼就要用更強的傳動系統以及更好的煞車，因此這件事情就會像滾雪球效應一樣，讓MX-5變得不再像是MX-5，當然擁有更多性能動力並不是一件壞事，但是這件事是需要平衡的，像是為了更多的動力你可能就會損失這輛車非常輕的特性。
而其實Mazda從未想要增加MX-5的動力，他們的2.0升Skyactive四缸引擎一直都擁有155匹的最大馬力，但是到了2019年的時候，最大馬力提升至181匹，這只是因為他們提高了引擎的轉速紅線，他們為了提高駕駛體驗將引擎轉速紅線提高到7.500rpm，沒想到卻帶來的額外的26匹最大馬力，但這只是附帶的優點而已，並不是他們真正的目的，總工程師也提到MX-5其實也可以添加渦輪系統，但是引擎的整體反應就不會有現在這麼直接個感受，因此大家也不用期待會有超過200匹的MX-5出現了，因為現在這個樣子就是他們認為最好的平衡。