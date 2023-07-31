▲ 改款前最後一擊！Kia Picanto Latte Edition 為何能在非主流市場屹立不搖？

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攤開規格編成來看，雖然相較於筆者就學時期所購入約莫 40 – 50 萬級距小車的時代早已不復見，不過包含繽紛、都會、X-Line 與 GT-Line 高達四款選擇的 Picanto，卻是市場上少數能夠以不到七開頭的價格就可以入手的都會 A – Segment 作品，更不用說，這次基於 GT-Line 所堆疊出的 Latte Edition，售價同樣設定在 69.5 萬元，絕對是消費受眾能夠負擔得起的進口優選。
而會有這般設定，則與官方宣稱最高規格的 GT-Line 成銷售主力有關，可見聰明的台灣消費者並不會一昧地只會挑便宜，而是在能力所及的預算範圍內，選擇配備齊全的編成，進而延長自身車輛的持有時間。
而本來以為會在設計上有大幅變更，俗不知 Latte Edition 倒是沒有這些方面做文章，全數設計都參照 GT-Line 而來，並且以牛奶白和極光黑兩色作為主打，連同圈胎在內亦使用相同的 16 吋規格，在微小的車體中塞滿了諸多線條與材質堆疊，藉此創造出相當有跑格的視覺效果。內裝亦然，畢竟 Picanto Latte Edition 有著入門售價的先天條件，故整體車室使用大量塑料材質來進行鋪陳不讓人意外。
最重要的是，Picanto 最具優勢之處在於各式功能、科技等配備的滿載程度。從舒適配備來看，舉凡無線 Apple CarPlay / Android Auto、方向盤加熱、通風 / 加熱座椅都列為標配，實在很難想像在這個世道上，一款入門小車能夠把配備疊得如此滿，對於初次擁車、抑或是小資族來說，絕對是一個大加分。
此外，輔助駕駛亦為 Picanto 最為優勢之處，全車系標配有 FCW 前方碰撞警示和 FCA 前方主動防撞輔助，而包括本次試駕的 Latte Edition 在內，連同 X-Line / GT-Line 額外增配 LDW 車道偏移警示、LKA 車道修正輔助、LFA 全速域車道維持輔助等，甚至咱們小葉哥最喜歡的 DAW 駕駛疲勞警示系統也一併列入，對於這類小車而言，配備完整度真的已經非常有水準。當然，若能把 ACC 也列入標配就更完美了。
動力部分，Picanto 全數統一搭載 1.2 升 Dual-CVVT 直列四缸自然進氣引擎，最大馬力 84 匹，峰值扭矩設定為 12 公斤米，而五速單離合器變速箱，從市場面來看也確實少見。實際操作下，不難感覺這組動力要推動僅僅 1 噸重的車身顯得平順輕快，但這具單離合器變速箱對於受眾而言，確實需要花些時間去適應其猶如傳統手排的換檔邏輯。但假如您本身會開手排車種，那我強烈建議您自行切換自手排模式來進行控制，整體提速或行進再加速的表現會較順暢。
在適應動力銜接的節奏後，Picanto 這類軸距極短的小車，在山路穿梭就顯得樂趣橫生，路邊停車、巷弄穿梭迴轉都難不倒它，且當車輛達到一定速度後，懸吊阻尼皆有一定的韌性來產出清晰的路面資訊，這可與筆者以往的國產小車截然不同。
呼應標題，Picanto 所座落的級距早已非主流市場，但在總代理的操作下，卻讓本車有著該級距中即有 CP 值的產品之一，試想看看，若論題 60 – 70 萬級距，想要有一輛配有完整主被動安全科技和舒適配備的入門車種，屈指可數。筆者可以很負責任地說，Picanto 即便臨屆改款，仍舊是值得入手的首購 / 都會優選。