8月十大新制看這！青年友善政策「青安貸款、免費心理諮商」上路

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◼︎環保署新制：8類場所禁用PLA製免洗餐具
環保署修正「使用對象及實施方式」，並公告今年8月1日起，8類限制使用對象，包含公部門、量販店等不得提供生物可分解塑膠（PLA）製成之免洗餐具，違反者可處1200至6000元罰鍰，經限期改善仍未完成改善者，還可按日連續處罰。
此8類場所分別為公部門（含政府部門、公立學校及公立醫療院所）、私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等，均全面不得提供生物可分解塑膠製成之杯、碗、盤、碟、餐盒及餐盒內盛裝食物之塑膠內盤等免洗餐具。
◼︎內政部新制：新青年安心成家房貸
「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，針對18歲以上，借款人本人與配偶、未成年子女名下無自有住宅，且未使用過舊專案者，給予全新購屋專案，盼減輕首購族的買房壓力。
最高貸款額度從800萬元提升至1000萬元、貸款年限從30年延長至40年、寬限期從3年增加到5年，一段式利率也降至最低1.775%。根據估計，以貸款1000萬元，每月房貸負擔可減輕1400元左右，3年省息11.25萬元，多少可減輕一些房貸負擔。
◼︎內政部新制：自購修繕住宅貸款利息補貼
今年住宅貸款利息補貼，開放「自購住宅」及「修繕住宅」，並於8月1日上午9時至8月31日下午5時受理，各地區的受理單位不同，詳細名單請可參考各地方政府受理單位。
自購住宅貸款利息補貼優惠貸款額度最高250萬元、利息補貼年限最長20年；修繕住宅貸款利息補貼，為優惠貸款額度最高80萬元、利息補貼年限最長15年。
◼︎衛福部新制：提供15-30歲年輕族群，免費3次心理諮商
為了協助年輕族群調適心理壓力及負面情緒、提供年輕朋友心理健康支持，衛福部規畫「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」，今年8月1日至明（2024）年7月31日期間，可攜帶身分證明文件，前往配合的心理諮商服務機構，每人享有三次免費諮商的機會，鼓勵年輕人向外求助，調節負面情緒，粗估將有1.8萬人受惠。
◼︎衛福部新制：肝癌「免疫療法雙標靶」藥物納入健保
健保署表示，用於治療晚期肝細胞癌含atezolizumab成分的免疫檢查點抑制劑併用含bevacizumab成分的標靶藥品，將自8月起納入健保給付，預估約有2072位病人受惠，每位病人每年約可省下300萬元藥費。
◼︎交通部新制：調降國內機票票價
因應航空燃油價格已達交通部核定調整門檻，華信航空8月1日起調降國內線全額客運票價，調幅最大為華信航空台北—金門，從2641元調降為2459元，便宜了182元，降幅達6.9%。立榮航空台北—金門，票價2618元調降為2458為，調降160元、降幅6.1%；德安航空台東—綠島航線，自1130元降為1100元，僅降了30元、調幅2.7%最低。
◼︎教育部新制：各級學校提供生理用品
為終結月經貧窮，教育部「友善提供多元生理用品計畫」8月1日起上路，將在全國各級學校及10處教育部屬場館，針對9萬5千名不利處境學生、或未隨身攜帶生理用品而有急需的學生及進入部屬場館民眾，提供多元生理用品。教育部宣布，112年度挹注總經費約1億2百萬元，並將自113年度起每年固定編列預算2億5千萬元。
◼︎部會改制升格：農委會升格「農業部」、環保署升格「環境部」
立法院今年5月三讀通過《農業部組織法》，行政院日前宣布，農委會將改制為農業部，於8月1日正式掛牌，首任農業部部長由農委會主委陳吉仲接任，行政院將繼續倚重其農業專才，為農民服務。
環保署則將於8月22日改制為環境部，環保署署長張子敬已向行政院表達其推動環境部成立的階段性任務已完成，無意接任環境部部長；首任環境部部長將由國立中興大學校長薛富盛接任。
◼︎行政訴訟新制（8/15上路）：正式引進調解制度
行政訴訟新制8月15日生效，正式引入調解機制，司法院表示，原則上由調解委員主持調解程序，法官認為適當時則由法官主持，以尋求當事人有共識的解決方案，進而達到避免民眾花費過多訴訟成本、讓行政機關了解民眾不服決定的真正原因、減輕行政法院案件負擔的三贏局面。關於調解委員人選，各行政法院擬聘任行政法院退休庭長法官、各大專院校公法領域學者、各機關單位首長及專業委員等各界菁英。
◼︎台北市新制（8/15上路）：亂丟垃圾罰緩3600元起
台北市環保局宣布，自8月15日起，亂丟垃圾起罰金額由1200元提高至3600元，最高可處6000元罰緩；亂丟菸蒂、違規廣告物、於路旁屋外曝曬堆置有礙衛生整潔之物、寵物便溺未清、亂吐檳榔汁渣等6大環境污染行為，也將從重處罰。