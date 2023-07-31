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Gogoro ｘ MUJI無印良品全新聯名系列上市，Gogoro Viva Mix Me、Viva Me、系列配件輕盈登場，限時購車贈聯名安全帽

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Gogoro攜手MUJI無印良品推出全新聯名系列，由設計大師深澤直人親自配色，與MUJI無印良品共同打造Viva Mix Me與Viva Me聯名車款、及多款風格配件。車殼部分元件更首次使用 PCR PP回收再生原料，融合舒適騎乘體驗與無印經典美學。

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Gogoro 是台灣首家承諾接軌全球再生能源倡議 RE100 的運具品牌，宣示於 2050 年達成工廠全面使用再生能源，並從 2019 年起採用 100% 環保可回收的聚丙烯 PP 作為車殼材質，為超過 250 萬生態系用戶提供環境友善的移動選擇。Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「從 Gogoro 成立的第一天起，永續就是我們的核心價值，貫穿於價值鏈的每一個環節，並串連志同道合的產業夥伴，形塑更宜居的生活方式。很開心與 MUJI無印良品深化合作，加上深澤直人享譽全球的簡約設計語彙，透過這一系列輕鬆自在的車款與風格配件，我們期許傳遞恰到好處、尊重自然的思維，用更少的資源做更多的事，讓更多人參與永續生活。」

MUJI無印良品台灣總經理吉田明裕表示：「MUJI無印良品從 40 年前創立以來，商品開發的基本原則就立基於友善環境與人的永續概念，製作品質優良的生活用品。在台灣深耕近 20 年，近年來我們積極投入在地生產與在地連結，深入台灣各地發現並善加運用在地風土及生活習慣，希望提供給消費者在地化並切合日常需求的生活體驗。Gogoro 是 MUJI無印良品在台灣推出聯名產品的第一個夥伴，雙⽅從機車這個台灣人最日常的移動方式展開合作，希望提供全方位的好感生活，以永續為方向，並且實踐對社會與地球環境有所貢獻的目標。」

 夠了就好，好了就 GO

最「無印風」的 Gogoro Viva Mix MeGogoro Viva Me 聯名車款

深澤直人特調「原色棕」、「原色灰」，7 款隨身配件自由搭

Gogoro 與 MUJI無印良品挑選最受歡迎的白牌與綠牌電動機車，聯手獻上 Gogoro Viva Mix Me、Gogoro Viva Me 聯名車款，輕盈靈活的車身平易近人，適合各種身形與日常移動需求。此外，MUJI無印良品設計顧問深澤直人操刀調製出「原色棕」與「原色灰」兩款主色調，溫暖的棕色象徵樹木、土地的原始色彩，灰色則源自都市中的街道與建築，組成最具代表性的無印輕色盤，還原穿梭都市的從容。

Gogoro x MUJI無印良品聯名系列還囊括 7 項騎乘風格配件，呼應聯名車款色系、捨去繁複裝飾，充分展現無印良品的簡約設計，讓消費者隨心組合屬於自己的移動搭配。

MUJI無印良品設計顧問深澤直人指出：「設計中最重要的事，是必須時時刻刻對人、對環境、對生活保持真誠與正直。數年前我在台灣搭車時偶然看到 Gogoro，一眼就被吸引，因此擁有了自己的 Gogoro。雙方品牌都在台灣備受喜愛，此次攜手合作是水到渠成的，將為消費者創造更多的價值。」

Gogoro x 無印良品聯名系列

 售價 （以官網訊息為準）
Gogoro Viva Mix Me 原色棕 / 原色灰 (Belt)

 $76,980
Gogoro Viva Me 原色棕 / 原色灰 (Basic)

 $49,980
Gogoro 安全帽 (原色棕 / 原色灰)

 $1,780
Gogoro 可攜式置杯袋 (原色棕 / 原色灰)

 $590
Gogoro 超容量巧納袋 - 拉鏈款 (原色棕 / 原色灰)

 $590
Gogoro 防潑水遮陽裙 (原色棕 / 原色灰)

 $590
Gogoro 磁吸巧納包 - 萬用提袋 (原色棕 / 原色灰)

 $590
Gogoro 磁吸巧納包 - 角落小袋 (原色棕 / 原色灰)

 $590
Gogoro 都會極簡連身式雨衣 (原色棕 / 原色灰)

 預計 2023 年 11 月發售
欲知更多聯名系列資訊，請前往官網：https://letsgogoro.tw/gogoro-muji-2023 

 Recycling for Good，回收再生新元件

一車多得，夠輕巧、夠安全、夠省心

Gogoro 與 MUJI無印良品於 6 月舉辦「Recycling for Good」永續循環行動，呼籲大眾前往全台指定 Gogoro 活動門市或指定 MUJI無印良品門市回收由 5 號 PP 材質製成之保養瓶罐、生活用品。活動期間回收的 PP 物件將經過回收及篩選，再透過切削、粉碎與造粒，成為可循環利用的原料，未來投入到新產品製造中。

Gogoro x MUJI無印良品系列已率先採用再生 PP 材質打造部分車殼元件，包含 Gogoro Viva Mix Me 腳踏板飾蓋、Gogoro Viva Me 後護蓋飾蓋，建立友善循環、綠色製造的產業新典範，讓每一個產品、每一趟騎乘發揮更大的綠色影響力。

全新 Gogoro Viva Mix Me 擁有恰好車身，是都市悠遊的質感首選：

車身夠低：短軸距、74.5 公分低座高，隨時腳踏實地。

騎乘夠安全：安全規格超越同級1，搭載 SBS 同步煞車系統、前 / 後碟式煞車，穩定應對各種天候。

空間夠寬敞：23.9 公升超大車廂，雙載置物都便利。

外出夠省心：省力駐車架與倒車輔助系統兩大神隊友，停車、移車毫不費力。

保養夠方便：使用 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統，耐用度大增，騎乘也更安靜。免換齒輪油、免清潔鍊條，保養項目大幅減少。

全新 Gogoro Viva Me 小巧俐落，是日常代步的便利首選：

車身夠輕盈：10 吋小車輪框，座高僅 74 公分，車身重量含電池僅 80 公斤，21.6 公升車廂能輕易放置兩頂 ¾ 罩安全帽。

前行夠無憂：安全規格超越同級2，標配 SBS 同步煞車系統、前 / 後碟式煞車，安心守護不妥協。

操控夠順暢：GH1 整合式鋁合金輪轂馬達，依溫度升降動態調配動力輸出，優化馬達效率，同時增加耐用性。

欲知更多產品資訊，請前往全新 Gogoro Viva Mix MeGogoro Viva Me 產品官方網頁。   

 最低入手 $20,680 起

限時贈聯名安全帽，再享最高一年免費騎

Gogoro Rewards 卡友加碼送聯名磁吸萬用提袋

即日起，全台 Gogoro 門市、Gogoro 網路商店、指定 MUJI無印良品門市3 正式發售聯名系列商品，消費者可至全台 Gogoro 門市訂購聯名車款、或於指定 MUJI無印良品門市支付聯名車款購車定金，持預購單及明細至 Gogoro 直營門市付清尾款，立即享有多樣購車禮遇。
Gogoro x MUJI無印良品聯名車款最低 $20,6804 起即可入手，還享限量贈禮與專屬優惠：

即日起至 8/30，購車限時贈同車色聯名安全帽一頂。8/27 前購車，符合資格再送半年月租費5，學生獨享再加贈半年月租費，相當於最高一年免費騎6。

購買 Gogoro Viva Me，8/27 前限時加贈三大熱銷配件：極簡造型後扶手、極簡造型鋁合金掛勾 、車身造型保護套（總價值約 $3,260）。

購車享 0 頭款7、36 期 0 利率8，多元付款方式隨心選擇。8/27 前持台新 Gogoro Rewards 聯名卡並綁定 Gogoro Wallet，於 Gogoro 實體門市購買聯名車款，獨家贈聯名磁吸巧納包 - 萬用提袋（原色棕）一份（限量 200 份）。

欲知詳細資訊，請前往活動官網：https://letsgogo.ro/43KpYeC

備註：
1. Gogoro Viva Mix Me 安全配備超越同級：係指本車款具備 SBS 前後雙碟煞車／前後雙避震／雨天智慧模式／急煞後車警示燈／省力牽車模式／倒車輔助鍵／無排氣管防燙／方向燈自動熄滅／高亮度 LED 頭燈／LED 方向燈與尾燈燈組等安全配備項目，其安全配備項目數量多於同級車款*。同級車款係指 2023 年 6 月間於臺灣本島內所販售建議售價 8 萬元以下 125c.c. 之相同等級的普通重型機車車型，資訊來源為各機車品牌臺灣官方網站及相關媒體新聞網頁揭露之規格配備資訊，惟 Gogoro 不保證其規格配備資訊之完整性、即時性及正確性。上述所有安全配備均有其作動限制，實際道路行駛時，受車速、路況及天候等因素影響，駕駛仍須參考車主手冊之詳細內容，並於行駛時隨時掌握周遭狀況，以確保安全駕駛。
 
2. Gogoro Viva Me 安全配備超越同級：係指本車款具備 SBS 前後雙碟煞車／前後雙避震／無排氣管防燙／高亮度 LED 頭燈／LED 方向燈與尾燈燈組等安全配備項目，與同級車款相比，其安全配備項目數量最高*。同級車款係指 2023 年 6月間於臺灣本島內所販售的普通輕型機車車型，資訊來源為各機車品牌臺灣官方網站及相關媒體新聞網頁揭露之規格配備資訊，惟 Gogoro 不保證其規格配備資訊之完整性、即時性及正確性。上述所有安全配備均有其作動限制，實際道路行駛時，受車速、路況及天候等因素影響，駕駛仍須參考車主手冊之詳細內容，並於行駛時隨時掌握周遭狀況，以確保安全駕駛。
 
3. 指定 MUJI無印良品門市含：微風、松山車站、美麗華、高島屋、松高、汐止、環球、中壢、大潤發中壢、竹北、LaLaport 台中、台中、文心、台南、夢時代、岡山、巨蛋，共 17 間門市。
 
4. 最低入手價 $20,680：係以購買 Gogoro Viva Me 車款，使用以下中央及/或各地方政府補助方案最高補助 $29,300 元*：(1)台中市汰舊並新購電動機車補助、(2)中央政府補助款之金額，換算後車價為 $20,680。此金額僅供您參考使用，金額可能因為車款不同以及相關補助方案或金額有所差異，請於購車前詳細確認，詳細以官網活動內容為主。
 
5. 送半年月租費：係指符合「冰 GO！最後倒數」購車活動方案資格者，自電池服務合約啟用日之當期帳單起，每月電池服務基本費用折抵新台幣 $319 元/月 ，共計可折抵 6 個月（價值 $1,914 元）。如選用月繳 $319 自由省電池資費方案，相當於 6 個月（半年）電池資費經折抵後均為零元。
 
6. 學生獨享再加贈半年月租費 = 最高一年免費騎：係指符合「冰 GO！最後倒數」購車活動方案資格者，自電池服務合約啟用日之當期帳單起，每月電池服務基本費用折抵新台幣 $319 元/月 ，共計可折抵 6 個月（價值 $1,914 元）。符合「學生族再送半年免資費」購車活動方案資格者，自電池服務合約啟用日之當期帳單起，每月電池服務基本費用折抵新台幣 $319 元/月 ，共計可折抵 6 個月（價值 $1,914 元）。兩項條件都符合者，最高共計可享一年電池服務基本費用折抵新台幣 $319 元/月 ，共計可折抵 12 個月，如選用月繳 $319 自由省電池資費方案，相當於 12 個月（一年）電池資費經折抵後均為零元。
 
7. 0 頭款：係指購入指定車款可參加 Gogoro 提供之「零頭款全額貸(再贈 Gogoro Smart Points 600 點)」 購車方案、參加人需以購車車款全額進行貸款，無須支付頭期款。前述方案由指定第三方融資公司提供，該指定第三方融資公司保有核准與否之決定權；Gogoro 就該指定第三方融資公司核准與否不負任何擔保、賠償或補償責任。貸款法律關係成立於參加人及融資公司間，因貸款所衍生之糾紛應由融資公司負責，均與 Gogoro 無涉。
 
8. 36 期 0 利率 ：係指參加「Gogoro 輕鬆貸 36期零利率」專案，參加人於活動期間內購入 Gogoro Smartscooter® 電動機車全車系車款可參加之專案貸款方案，參加人需以購車金額全額進行貸款，貸款方案可享 36 期分期付款 0 利息。係由指定第三方融資公司*提供，該指定第三方融資公司保有核准與否之決定權；Gogoro 就該指定第三方融資公司核准與否不負任何擔保、賠償或補償責任。本專案僅適用購車金額全額貸款，若車價有折扣，則依折扣後購車金額全額貸款。一次給付車款與分期付款將因分期計息而有價差，詳細貸款條件、利息及限制請洽指定第三方融資公司。(*指定第三方融資公司：裕富數位資融、仲信資融、新光遠信、長鴻企業。)
 
9. 所有圖片呈現之車色、配備均僅供參考，車輛規格均以實車為準。 

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