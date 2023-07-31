Gogoro ｘ MUJI無印良品全新聯名系列上市，Gogoro Viva Mix Me、Viva Me、系列配件輕盈登場，限時購車贈聯名安全帽

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Gogoro 是台灣首家承諾接軌全球再生能源倡議 RE100 的運具品牌，宣示於 2050 年達成工廠全面使用再生能源，並從 2019 年起採用 100% 環保可回收的聚丙烯 PP 作為車殼材質，為超過 250 萬生態系用戶提供環境友善的移動選擇。Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「從 Gogoro 成立的第一天起，永續就是我們的核心價值，貫穿於價值鏈的每一個環節，並串連志同道合的產業夥伴，形塑更宜居的生活方式。很開心與 MUJI無印良品深化合作，加上深澤直人享譽全球的簡約設計語彙，透過這一系列輕鬆自在的車款與風格配件，我們期許傳遞恰到好處、尊重自然的思維，用更少的資源做更多的事，讓更多人參與永續生活。」
MUJI無印良品台灣總經理吉田明裕表示：「MUJI無印良品從 40 年前創立以來，商品開發的基本原則就立基於友善環境與人的永續概念，製作品質優良的生活用品。在台灣深耕近 20 年，近年來我們積極投入在地生產與在地連結，深入台灣各地發現並善加運用在地風土及生活習慣，希望提供給消費者在地化並切合日常需求的生活體驗。Gogoro 是 MUJI無印良品在台灣推出聯名產品的第一個夥伴，雙⽅從機車這個台灣人最日常的移動方式展開合作，希望提供全方位的好感生活，以永續為方向，並且實踐對社會與地球環境有所貢獻的目標。」
夠了就好，好了就 GO
最「無印風」的 Gogoro Viva Mix Me、Gogoro Viva Me 聯名車款
深澤直人特調「原色棕」、「原色灰」，7 款隨身配件自由搭
Gogoro 與 MUJI無印良品挑選最受歡迎的白牌與綠牌電動機車，聯手獻上 Gogoro Viva Mix Me、Gogoro Viva Me 聯名車款，輕盈靈活的車身平易近人，適合各種身形與日常移動需求。此外，MUJI無印良品設計顧問深澤直人操刀調製出「原色棕」與「原色灰」兩款主色調，溫暖的棕色象徵樹木、土地的原始色彩，灰色則源自都市中的街道與建築，組成最具代表性的無印輕色盤，還原穿梭都市的從容。
Gogoro x MUJI無印良品聯名系列還囊括 7 項騎乘風格配件，呼應聯名車款色系、捨去繁複裝飾，充分展現無印良品的簡約設計，讓消費者隨心組合屬於自己的移動搭配。
MUJI無印良品設計顧問深澤直人指出：「設計中最重要的事，是必須時時刻刻對人、對環境、對生活保持真誠與正直。數年前我在台灣搭車時偶然看到 Gogoro，一眼就被吸引，因此擁有了自己的 Gogoro。雙方品牌都在台灣備受喜愛，此次攜手合作是水到渠成的，將為消費者創造更多的價值。」
| Gogoro x 無印良品聯名系列
| 售價 （以官網訊息為準）
| Gogoro Viva Mix Me 原色棕 / 原色灰 (Belt)
| $76,980
| Gogoro Viva Me 原色棕 / 原色灰 (Basic)
| $49,980
| Gogoro 安全帽 (原色棕 / 原色灰)
| $1,780
| Gogoro 可攜式置杯袋 (原色棕 / 原色灰)
| $590
| Gogoro 超容量巧納袋 - 拉鏈款 (原色棕 / 原色灰)
| $590
| Gogoro 防潑水遮陽裙 (原色棕 / 原色灰)
| $590
| Gogoro 磁吸巧納包 - 萬用提袋 (原色棕 / 原色灰)
| $590
| Gogoro 磁吸巧納包 - 角落小袋 (原色棕 / 原色灰)
| $590
| Gogoro 都會極簡連身式雨衣 (原色棕 / 原色灰)
| 預計 2023 年 11 月發售
Recycling for Good，回收再生新元件
一車多得，夠輕巧、夠安全、夠省心
Gogoro 與 MUJI無印良品於 6 月舉辦「Recycling for Good」永續循環行動，呼籲大眾前往全台指定 Gogoro 活動門市或指定 MUJI無印良品門市回收由 5 號 PP 材質製成之保養瓶罐、生活用品。活動期間回收的 PP 物件將經過回收及篩選，再透過切削、粉碎與造粒，成為可循環利用的原料，未來投入到新產品製造中。
Gogoro x MUJI無印良品系列已率先採用再生 PP 材質打造部分車殼元件，包含 Gogoro Viva Mix Me 腳踏板飾蓋、Gogoro Viva Me 後護蓋飾蓋，建立友善循環、綠色製造的產業新典範，讓每一個產品、每一趟騎乘發揮更大的綠色影響力。
全新 Gogoro Viva Mix Me 擁有恰好車身，是都市悠遊的質感首選：
車身夠低：短軸距、74.5 公分低座高，隨時腳踏實地。
騎乘夠安全：安全規格超越同級1，搭載 SBS 同步煞車系統、前 / 後碟式煞車，穩定應對各種天候。
空間夠寬敞：23.9 公升超大車廂，雙載置物都便利。
外出夠省心：省力駐車架與倒車輔助系統兩大神隊友，停車、移車毫不費力。
保養夠方便：使用 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統，耐用度大增，騎乘也更安靜。免換齒輪油、免清潔鍊條，保養項目大幅減少。
全新 Gogoro Viva Me 小巧俐落，是日常代步的便利首選：
車身夠輕盈：10 吋小車輪框，座高僅 74 公分，車身重量含電池僅 80 公斤，21.6 公升車廂能輕易放置兩頂 ¾ 罩安全帽。
前行夠無憂：安全規格超越同級2，標配 SBS 同步煞車系統、前 / 後碟式煞車，安心守護不妥協。
操控夠順暢：GH1 整合式鋁合金輪轂馬達，依溫度升降動態調配動力輸出，優化馬達效率，同時增加耐用性。
欲知更多產品資訊，請前往全新 Gogoro Viva Mix Me、Gogoro Viva Me 產品官方網頁。
最低入手 $20,680 起
限時贈聯名安全帽，再享最高一年免費騎
Gogoro Rewards 卡友加碼送聯名磁吸萬用提袋
即日起，全台 Gogoro 門市、Gogoro 網路商店、指定 MUJI無印良品門市3 正式發售聯名系列商品，消費者可至全台 Gogoro 門市訂購聯名車款、或於指定 MUJI無印良品門市支付聯名車款購車定金，持預購單及明細至 Gogoro 直營門市付清尾款，立即享有多樣購車禮遇。Gogoro x MUJI無印良品聯名車款最低 $20,6804 起即可入手，還享限量贈禮與專屬優惠：
即日起至 8/30，購車限時贈同車色聯名安全帽一頂。8/27 前購車，符合資格再送半年月租費5，學生獨享再加贈半年月租費，相當於最高一年免費騎6。
購買 Gogoro Viva Me，8/27 前限時加贈三大熱銷配件：極簡造型後扶手、極簡造型鋁合金掛勾 、車身造型保護套（總價值約 $3,260）。
購車享 0 頭款7、36 期 0 利率8，多元付款方式隨心選擇。8/27 前持台新 Gogoro Rewards 聯名卡並綁定 Gogoro Wallet，於 Gogoro 實體門市購買聯名車款，獨家贈聯名磁吸巧納包 - 萬用提袋（原色棕）一份（限量 200 份）。
欲知詳細資訊，請前往活動官網：https://letsgogo.ro/43KpYeC