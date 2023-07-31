▲ 再續前緣！Gogoro ｘ MUJI 聯名車款與配件上市

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左起 Gogoro 創辦人暨執行長陸學森、MUJI無印良品台灣總經理吉田明裕、MUJI無印良品設計顧問深澤直人。

× 左起 Gogoro 創辦人暨執行長陸學森、MUJI無印良品台灣總經理吉田明裕、MUJI無印良品設計顧問深澤直人。

Gogoro 是台灣首家承諾接軌全球再生能源倡議 RE100 的運具品牌，宣示於 2050 年達成工廠全面使用再生能源，並從 2019 年起採用 100% 環保可回收的聚丙烯 PP 作為車殼材質，為超過 250 萬生態系用戶提供環境友善的移動選擇。Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「從 Gogoro 成立的第一天起，永續就是我們的核心價值，貫穿於價值鏈的每一個環節，並串連志同道合的產業夥伴，形塑更宜居的生活方式。很開心與 MUJI 無印良品深化合作，加上深澤直人享譽全球的簡約設計語彙，透過這一系列輕鬆自在的車款與風格配件，我們期許傳遞恰到好處、尊重自然的思維，用更少的資源做更多的事，讓更多人參與永續生活。」





MUJI 無印良品台灣總經理吉田明裕表示：「MUJI 無印良品從 40 年前創立以來，商品開發的基本原則就立基於友善環境與人的永續概念，製作品質優良的生活用品。在台灣深耕近 20 年，近年來我們積極投入在地生產與在地連結，深入台灣各地發現並善加運用在地風土及生活習慣，希望提供給消費者在地化並切合日常需求的生活體驗。Gogoro 是 MUJI 無印良品在台灣推出聯名產品的第一個夥伴，雙⽅從機車這個台灣人最日常的移動方式展開合作，希望提供全方位的好感生活，以永續為方向，並且實踐對社會與地球環境有所貢獻的目標。」





現場展示以 PCR PP 回收再生原料所打造外殼的概念車。

× 現場展示以 PCR PP 回收再生原料所打造外殼的概念車。

「無印風」的 Gogoro VIVA MIX ME、Gogoro VIVA ME 聯名車款，7 款隨身配件自由搭





Gogoro 與 MUJI 無印良品挑選最受歡迎的白牌與綠牌電動機車，聯手獻上 Gogoro VIVA MIX ME、Gogoro VIVA ME 聯名車款，在維持車型原售價的基礎上，由 MUJI 無印良品設計顧問深澤直人操刀調製出「原色棕」與「原色灰」兩款主色調，溫暖的棕色象徵樹木、土地的原始色彩，灰色則源自都市中的街道與建築，組成最具代表性的無印輕色盤，還原穿梭都市的從容。





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Gogoro x MUJI 無印良品聯名系列還囊括 7 項騎乘風格配件，呼應聯名車款色系、捨去繁複裝飾，充分展現無印良品的簡約設計，讓消費者隨心組合屬於自己的移動搭配。





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Gogoro x 無印良品聯名系列



售價 （以官網訊息為準）



Gogoro VIVA MIX ME 原色棕 / 原色灰 (Belt)



$76,980



Gogoro VIVA ME 原色棕 / 原色灰 (Basic)



$49,980



Gogoro 安全帽 (原色棕 / 原色灰)



$1,780



Gogoro 可攜式置杯袋 (原色棕 / 原色灰)



$590



Gogoro 超容量巧納袋 - 拉鏈款 (原色棕 / 原色灰)



$590



Gogoro 防潑水遮陽裙 (原色棕 / 原色灰)



$590



Gogoro 磁吸巧納包 - 萬用提袋 (原色棕 / 原色灰)



$590



Gogoro 磁吸巧納包 - 角落小袋 (原色棕 / 原色灰)



$590



Gogoro 都會極簡連身式雨衣 (原色棕 / 原色灰)



預計 2023 年 11 月發售



