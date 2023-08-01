沒有手排 420匹的Nissan Z Nismo來了

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在6月底時Nissan有釋出影片預告將會帶來Z Nismo，這對於Z跑車愛好者與玩家們來說是件喜訊，而就在稍早Nissan就公布了Z Nismo規格資訊。
外觀就如同先前影片一樣，前氣壩進行修改在降低阻力同時也提供更好的冷卻效果，另外車身也配置帶有紅色飾條妝點的下擾流飾板與尾翼來提升空氣力學表現，最後車頭與車尾則附有Nismo銘牌來表明身分。
動力部分是車迷們最關心的部分，Z Nismo一樣搭載3.0升V6渦輪引擎，但在機油冷卻方面有進行改良，動力僅稍加提升至420p最大馬力與53.1kgm峰值扭力，這與先前各界猜測500hp有不少差異。變速箱Z Nismo僅提供九速自排，之所以如此配置，Nissan表示九速自排變速系統擁有換檔反應更快的表現，而且在Sport+模式下其換檔邏輯即使在賽道上也無需使用換檔撥片。
而底盤部分Z Nismo將懸吊彈簧磅數增加與阻尼重新進行調校，防傾桿與懸吊襯套也有升級強化，藉以帶來更出色的操駕表現，此外圈胎也配置19吋Rays輪圈與Dunlop SP Sport Maxx GT600輪胎。車室數位儀表內有增加紅色飾框，引擎啟動鍵也改為紅色配置，座椅則換成Nismo字樣的Recaro賽車椅，一同營造出性能氛圍。