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歷經10年 台南高工更名為成功大學附屬南工 今揭牌展開璀燦新篇章

▲「國立成功大學附屬南工」歷經10年協商後終於正式核定通過改隸合併案，今舉行揭牌儀式（圖／成功大學提供）
▲「國立成功大學附屬南工」歷經10年協商後終於正式核定通過改隸合併案，今舉行揭牌儀式（圖／成功大學提供）

記者林怡孜/台南報導

歷經10年協商，國立台南高級工業學校 8月1日正式更名為國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校，簡稱「國立成功大學附屬南工」，今舉行揭牌儀式，由原南工校長陳啓聰出任首任校長。揭牌典禮在南工儀隊及永仁高中醒獅表演的熱鬧歡欣氣氛下展開，成大副校長李俊璋代表校長沈孟儒出席，隨後兩人共同展示新校旗、切蛋糕，象徵承先啟後、共創新局，再創輝煌。

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李俊璋表示，歷經10年，教育部終於在112年3月3日正式核定通過改隸合併案，未來將可建立教育系統垂直教學資源整合，協助南部區域綜合發展、持續發展成功大學頂尖學術、建構卓越研究及產學創新、精進專門技術人才培育、為終身學習專技領域善盡社會責任等六贏局面。


李俊璋說明，成大將提供「國立成功大學附屬南工」學生更高層次與多元學習機會，包括協助發展特色課程，將新興科技融入專業課程。大學教授指導專題、科展，產學創新、國際鏈結等。以深化實作與理論結合之技能，開拓專業學習領域範疇，拓展國際視野、強化產學合作，使其成為具有特色教學與一流水準的專業技術學校。兩校日後也將分工合作申請國家、研究機構、企業團體等專案研究計畫，甚至與企業產學合作，發揮教育成效，企業受益、社會受用。


成大前校長蘇慧貞一路為整併案努力，她感謝過去為合併案付出的每一位，尤其感謝國教署副署長戴淑芬的全力支持與堅定態度。蘇慧貞指出，南工的科技、技術早獲肯定，下一階段成大要做的是加值學生的人文、創新、多元、國際化等內涵，讓學生未來有更多的機會與發展。


成大每年將挹注「國立成功大學附屬南工」2500萬元經費，其中 500 萬元用於獎學金及校務發展，2000 萬元協助更新教學設備、發展產學合作、教務發展等。而有 85 年歷史的國立成功大學附設高級工業職業學校（成大附工）現有師生也將陸續併入國立成功大學附屬南工。成大歡迎南工加入成大大家庭，相信在資源整合及共享下，兩校整體競爭力會大幅提升，更加茁壯發展，建立起大學與技高教育融合典範。

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