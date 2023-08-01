【試駕】鑲上寶石的皇冠，Toyota Crown Crossover 2.4 Turbo Hybrid

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(請配合服用：仍是那頂璀璨皇冠？Toyota Crown Crossover試駕)
先簡單歸納幾個Crown Crossover 2.4 Turbo Hybrid與2.5 Hybrid不同的地方，首先顧名思義動力單元換上2.4升Dual Boost Hybrid渦輪增壓油電複合動力系統，亦即Lexus RX 500h那套基礎，並改搭6速手自排變速系統以及憑藉前後雙馬達而來E-Four Advanced進階電子四驅系統，因此獲得高達348ps的綜效馬力，同時成就更加卓越的循跡與操控反應。
與此同時，Crown Crossover 2.4 Turbo Hybrid也配置AVS可變阻尼系統，可依駕駛狀態主動調整避震器軟硬，另外更較2.5 Hybrid多出Comfort、Sport S、Sport S+與Custom等駕駛模式，加上既有的Eco與Normal模式(2.5 Hybrid另有Sport模式)，確保駕馭樂趣不打折扣。
而在配備上，為對應車系旗艦(或也可說品牌旗艦)身份，像是21吋鋁圈、全景式天窗、感應式電動尾門、電調方向盤、雙前座電調/通風/加熱、雙後座加熱、Easy Accessu座椅/方向盤迎賓模式與JBL音響則屬增添項目，連同本已標配的TSS 3.0、雙12.3吋液晶螢幕、HUD抬頭顯示器與PVM環景顯示等機制，安全/享受配備堪稱應有盡有，畢竟車價已堂堂突破200萬元大關，牛肉總要滿滿一大碗才過癮。
好的，那麼實際看來，試駕的Crown Crossover 2.4 Turbo Hybrid由於選了要價3萬元的晶曜銅2-Tone配色，搶眼度確實比起稍早試駕單一白色的2.5 Hybrid更上層樓，話說顏色確是賞車相當重要的環節之ㄧ，有了這襲銅色烤漆，如今Crown Crossover看來不僅更加炯炯有神且符合新世代產品的前衛觀感，聚焦能力確實高人一等。
其他細節像是四眼LED頭燈、21吋雙色切削鋁圈、225/45 R21扁胎以及因雙色而凸顯的尾部輪廓皆也各自吸引關注，座艙內，更以2.4 Turbo Hybrid專屬無料選項的米黑雙色內裝誘人垂涎，再嘮叨兩句，若非真的很懶很不想清潔的買家，雙色配置才是營造質感的大絕，就像之前試2.5 Hybrid時黑色座艙便帶來塑膠感稍重的遺憾，如今的米黑雙色配置卻一掃先前印象，總算帶來旗艦級別視覺體驗，這...才符合Crown於你我心中的定位不是嗎？
當然最重要的還是駕駛感受，畢竟換了心臟，整輛車的個性勢必很不一樣，348ps綜效輸出剛才提過了，但其實單單引擎便有272ps/6,000rpm與46.9kg-m/2,000-3,000rpm能耐，一旦加上傳輸更直爽的6速手自排變速箱，那種暢快的加速表現，可全然不同於先前Crown Crossover 2.5 Hybrid的感受，加速區段動力隨傳隨到，再加速同樣俐落不費吹灰力，待有時間查看規格表，原來這車0-100km/h加速僅僅需時5.8秒，甚至比起系出同源的RX 500h還要更快(導因於車重更輕)，與此同時並保有15.6km/L的平均油耗，得！好開好養又好快的豐田旗艦確實有一套！
而也如早前試駕Crown Crossover 2.5 Hybrid時說過，受惠於TNGA-K平台而來的這款新車，整體底盤設定雖以舒適為最高指導原則，但面對彎道卻也保有不慍不火的出色表現，而今再加上AVS可變阻尼系統，因而令Crown Crossover 2.4 Turbo Hybrid擁有更圓融美好的懸吊反饋，簡單說就是將2.5 Hybrid原已出色的性格予以再強化，便成這款車駕馭起來的感受，於是面對崎嶇路況仍一派舒適，但遭遇彎道卻能再行抑制本已控制得不差的側傾狀態，同時快速回正以確保循跡與指向。
當然這也得再提E-Four Advanced進階電子四驅，因為這套能夠在100：0與20：80前後輸出比之間自動調整的四輪驅動系統，能夠以最快速的方式將驅動力傳達至車軸上，由此帶來更加平穩順暢的過彎體驗，實際駕馭你雖不會太想把這輛將近五米的大傢伙開到多快，但一般狀態下確實很難讓駕駛者感到不悅或遲鈍，甚至油然而生「這跨界好流暢」的聯想，而這正是Crown Crossover 2.4 Turbo Hybrid的特質，一種中道的強大。
稍稍可惜的只剩不若2.5 Hybrid，Crown Crossover 2.4 Turbo Hybrid少了EV Mode純電優先功能，當然還有超過兩百萬元心理與荷包門檻，然而一如標題，這頂皇冠就像將那顆最重要的寶石給重新鑲回來，光芒閃耀合情合理，能為豐田王朝再加冕自屬理所當然。