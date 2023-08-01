光陽GP 125最低3萬9800入手！　「國民機車」史上最殺：限時31天

光陽放大絕！GP125 史上最低 39,800 元

▲ 光陽放大絕！GP125 史上最低 39,800 元
▲ 光陽放大絕！GP125 史上最低 39,800 元

2GameSome - 有車賞

根據主計處統計，台灣消費者物價指數 (CPI) 於六月連續 22 個月超過 2% 通膨警戒線，面對萬物皆漲、唯有薪水不漲的年代，KYMCO 針對旗下最受歡迎的光陽國民神車 GP125 推出史上最大優惠活動！即日起至 8 月底止，GP125 鼓煞版建議空車價為57,000元 (不含牌險)，本月再加碼，最低價只需 39,800 元就能入手！

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神級地位不容撼動！ KYMCO GP125 優惠力度堪稱空前  39,800 元輕鬆入手！ 

KYMCO 至今已在台灣售出超過 1,500 萬台機車，成為許多人生活中不可或缺的代步工具，無論是從小到大、上學下班或者日常通勤，KYMCO 都是通勤族的首選。其中 KYMCO GP125 以其卓越的性能和功能，成為台灣最暢銷的 125 級距國產速克達車型，一天就能賣出近千台，並創下單一車款年銷售量近 10 萬台的驚人紀錄，累計銷售更是超過百萬，堪稱國民神車！

隨著當前物價和車價持續飆漲，KYMCO 以品牌宗旨「最得我心」與民心同聲，希望透過旗下最暢銷車款 GP125 的領頭作用，帶動台灣二輪產業銷售動能與成長。這不僅是一項針對汰舊換新購車的專案，更是一個為廣大民眾減輕生活壓力，實現更美好用車生活的契機。KYMCO 抓準民眾面對通膨壓力的購車需求，並針對這些需求提供了史上前所未有的優惠方案，現在現金購車最低只需支付新台幣 39,800 元，就可以擁有一台全新的 GP125！

KYMCO 所提供的優惠預計在市場投下震撼彈，正面迎戰機車市場價格戰，不僅對全台廣大消費者是的巨大福音，同時也將為市場帶來了一股重新洗牌的可能性，相信在這樣的優勢下，光陽工業將能夠在市場上進一步提升品牌的影響力和市場佔有率。

【KYMCO GP125】汰舊換新專案活動詳情：

KYMCO GP125 搭載通過環保七期、兼具節能與性能的德國馬牌 Continental 噴射系統，雙腳可以平穩著地的低座高、輕鬆乘載雙人的超大防滑平坦座墊、女生也能輕鬆立車的省力駐腳架、高亮度的 HS1 晶亮大燈與快速便利的 One-Touch 飛旋踏板，前後輪採用 100/90-10 高抓地力輪胎、更擁有超大置物空間與前置物箱等，上市時即以同級中極輕巧車身成為熱銷車款的 GP125，易操控、品質穩定「極耐操」更擁有高 C/P值 ，適合所有族群；不論是通勤族、新鮮人還是選購代步車款都是首選，成功獲得全民喜愛。

  • 活動期間：2023年8月1日至2023年8月31日
  • 優惠車款：GP125 鼓煞版
  • 史上最低價專案：39,800元 (現金購車)
 (GP125 鼓煞版建議空車價 57,000 元 - 購車金 6,500 元 - 加碼購車金 4,400 元 - 貨物稅減徵 4,000 元 - 環保署汰舊 2,000 元 - 廢車回收 300 元)

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