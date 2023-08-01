中國選手扮成「清朝殭屍」比賽！畫面傳回國 網怒轟：臉丟到國外
以特殊的打扮代表國家出賽，竟會因此產生爭議？日前南韓的舉辦世界跆拳道錦標賽上，中國選手了為吸引目光，發揮創意打扮成滿清時代的「殭屍」，並展開跆拳道表演，然而畫面傳回中國後，獲得一些媒體的好評，但許多陸網友卻不買單，紛紛痛批此舉是「丟臉到國外」。
記者潘毅/綜合報導
2023年世界跆拳道錦標賽7月21至24日在南韓京畿道城南市舉辦，而在賽事中，最吸引目光的一段表演，就是中國隊以清朝殭屍為主題，他們戴上假辮子，集體跳起「殭屍」主題的跆拳舞蹈，且動作整齊劃一，賽事主持人也不斷發出讚嘆聲。
這段畫面也獲得部分中國媒體轉發報導並讚賞，但卻在網路上出現兩極化的聲音，一些大陸網友給予喝采「這部殭屍舞太帥了，現場韓國觀眾都被折服了」、「這是成功的文化輸出」、「支持中國隊在世界級比賽中宣揚中國風！」
但另一派大陸網友卻對打扮成殭屍的選手表達不滿，紛紛痛批「這完全加深了外國人對中國的刻板印象，臉都丟到國外了」、「這太亂來了，這根本不是中國風」、「本來韓國人就喜歡在影視作品裡宣傳中國人這種刻板印象，現在主動把滿清殭屍舞當作中國風表演，不就是給他們遞梗嗎」。