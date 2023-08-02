60層樓高、走2.5公分窄繩150公尺 Red Bull運動員Roose破紀錄
世界走繩冠軍、Red Bull運動員Jaan Roose成功挑戰世界最長LED走繩紀錄，昨（1）日釋出其驚險刺激的挑戰畫面。他於卡達首都杜哈的知名地標－新月形建築卡塔拉塔（Katara Towers）間進行挑戰，他在離地185公尺，僅有2.5公分寬的繩線上，對抗著強風，始終保持著穩定平衡和專注力，穿越150公尺距離，在卡達日落港灣的壯麗景色中完成挑戰。
記者廖聿偉/綜合報導
來自愛沙尼亞的極限運動員Jaan Roose曾獲三屆走繩的世界冠軍，他不斷突破走繩極限運動，征服過世界上最獨特而具有挑戰性的走繩路線。這次完成卡塔拉塔（Katara Towers）摩天大樓的大膽挑戰，Roose分享：「這是我渴望嘗試的世界地標，而長度和高度這次行走是我至今最具挑戰性的一次。」這項壯舉相當於站在英國倫敦大笨鐘2倍的高度、等同穿越1.5個國際足球場的距離，而他高懸在杜哈城市的空中。
提到這場挑戰的複雜程度，Roose表示：「當我在繩線上移動時，需要不斷調整跟適應在沙漠中變幻莫測的高溫與風況，而LED燈的重量更是為這個走繩挑戰增加難度，我彷彿就像是在一根沈重的樹幹上滑板。」從日落走到夜晚，Roose橫跨由LED燈組成的「星火之道」（Sparkline），夜色中格外壯麗，對他而言，能在完美的場景中挑戰，更是場難忘的經驗。
走繩運動最初起源於1980年代的攀岩運動，原是讓運動員在兩點之間的保持平衡，練習專注與肌耐力，如今成為讓人類不斷挑戰的極限運動。
除了在卡達的天際線完成最長LED走繩紀錄，Roose也曾在2022年成為第一位挑戰用走繩穿越被稱為糖果城堡（Sugar Castles）的「獠牙腳」的極限運動員。他在哈薩克的崎嶇美景與極端條件中，走在狂風和攝氏50度的酷熱天氣，以200公尺的高度，穿梭這個百萬年前由古地中海特提斯洋所創造出的雄偉長柱地形，完成500公尺距離。