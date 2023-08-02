楊力州最殘酷新作！《獸刑》讓動物「發聲」 紀錄牠們的可怕記憶
金馬導演楊力州親自執導的紀錄片《獸刑》將於4日在大銀幕上映，整部片聚焦在因各式原因被長期安置於屏東科技大學「保育類野生動物收容中心」的動物們，透過影像紀錄牠們的可怕記憶並深度探討動保議題。
記者楊穎軒、實習記者郭亘芸／綜合報導
對於以《奇蹟的夏天》、《拔一條河》等熱血紀錄片聞名的楊力州而言，《獸刑》可以說是他導演生涯最殘酷的作品，他表示，過去他拍的作品主題都是圍繞在人或組織，這也讓他聯想到，人類可以為自己發聲，但動物呢？這次他在《獸刑》決定讓動物開口說話，不過是偏成人風格、帶有殘酷面向的。
楊力州詢問了世界上最了解這些動物的人，也就是收容中心的照養員們，讓照養員以動物的角度設想牠們會說什麼話，再經由錄音及後製，讓整段話聽起來真的像是動物發出的聲音，這是《獸刑》裡相當特別的設計。
此外，楊力州透露，他曾被問到：「導演，這些主要照護者說的話就是動物的聲音嗎？」對此，他表示，這些聲音的真實性不重要，「這些動物因為人類的醜陋而受到傷害，這件事情是真實，而且比所有的虛構都還令人痛心。」
楊力州表示，這部紀錄片的初衷是希望大家善待生命，他強調，雖然這部片有一點殘酷，但他希望家長、老師能帶著孩子、學生進到電影院觀賞，「透過理解動物的苦痛，感受動物的苦痛，減少動物的苦痛。」《獸刑》將於8月4日大銀幕上映。