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蝦皮免運訂閱「蝦拼Plus」全面開放　月付39元享50次滿149元免運

▲蝦皮購物免運訂閱「蝦拼Plus」開放全用戶使用 ，使用蝦皮店到店智取店再享24小時自由取件服務。(圖/品牌提供)
▲蝦皮購物免運訂閱「蝦拼Plus」開放全用戶使用 ，使用蝦皮店到店智取店再享24小時自由取件服務。(圖/品牌提供)

記者周淑萍/綜合報導

蝦皮今（3）日宣布將月前推出的「蝦拼Plus」全面升級，從原本的邀約制度成為開放所有用戶訂閱，蝦拼Plus每月39元的訂閱費，即可於指定免運店家享蝦皮店到店149元起50次免運，現在訂閱更祭出「首次訂閱贈40蝦幣」的優惠，且8月份每週三加碼「指定時段下單0元起免運」。

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據資策會統計，「免運、折價券、購物金」為消費者最有感的三大促銷手法與優惠，其中又以免運最受消費者喜愛 。蝦皮購物針對網購重度使用者推出超划算「蝦拼Plus」免運服務，每月39元的銅板價成為蝦拼Plus會員。

蝦拼Plus服務目前鎖定於蝦皮店到店取件渠道，為了提供更方便的消費體驗，全台蝦皮店到店智取店自7月底已調整為24小時營業，讓用戶無需受限於門市營業時間，皆可於智取店進行寄取件。

「蝦拼Plus」三項升級優惠

📍免運門檻

30天、90天免運方案門檻皆調降為149元，於指定免運店家消費滿149元享0元免運，兩方案下單數分別超過50、150次時，則需要消費門檻會提高到699元免運；週三消費滿49元即享免運；即日起至8/31每週三凌晨0至2點，更享限時0元起免運。

📍範圍擴大

想要享有運費優惠不再只能選擇免運賣家！運費優惠擴大為全站指定賣家皆可適用，於非免運店家消費滿149元，並選擇蝦皮店到店物流運費只要29元。

📍取貨彈性

蝦皮店到店智取店（新竹光復-智取店除外）已調整為24小時營業模式，用戶取件不再受到營業時間的限制，可於全天候自由取件。

▲「蝦拼Plus」每月39元即享吃到飽免運服務。（圖／官方提供）
▲「蝦拼Plus」每月39元即享吃到飽免運服務。（圖／官方提供）
實際詢問經常使用蝦皮購物的民眾對於「蝦拼Plus」優惠方案推坑力夠不夠？民眾黃小姐認為除非蝦皮取消每月兩張跟每日限量的蝦皮199免運優惠，可能才會考慮，目前靠基本的免運優惠其實就能滿足當月的需求。吳媽媽則認為限定運費的店家變成絕大多數，就像Uber Eat才會考慮。林先生表示，即便不是免運費店到店運費降到29元，且現在還有送40元蝦幣，等於首月免費的感覺，是會想要試看看，可是付費方式只有「信用卡」不支援貨到付款可能還是會有點卻步。

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