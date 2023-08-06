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僅8月大浪犬將安樂死！「嚇到腿軟」趴推車等死　最後奇蹟出現了

▲一隻才8個月大的黃金獵犬達拉(Darla)日前被列在安樂死名單中，還因此嚇到腿軟，趴在推車上等待死亡降臨。（圖／臉書Austin Pets Alive!）
▲一隻才8個月大的黃金獵犬達拉(Darla)日前被列在安樂死名單中，還因此嚇到腿軟，趴在推車上等待死亡降臨。（圖／臉書Austin Pets Alive!）

記者潘毅/綜合報導

流浪動物問題在各個國家都是嚴峻的問題，當收容所已經無法容納下更多的小生命時，勢必得走上執行安樂死一途。日前在美國德州，一隻才8個月大的黃金獵犬達拉(Darla)日前被列在安樂死名單中，還因此嚇到腿軟，趴在推車上等待死亡降臨，沒想到就在最後一刻「奇蹟」出現了!

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動保團體「Austin Pets Alive!」日前在臉書上分享一樁案例，目前美國德州的收容所面臨爆滿的情況，所方也無奈列出了安樂死名單，要舒緩院內的空間。然而不幸的是，一隻年僅8個月大的黃金獵犬達拉(Darla)，也在名單之內。

▲Austin Pets Alive的志工正好抵達收容所，要協助接管一些浪貓浪犬舒緩收容所壓力，正巧看到癱軟在推車上的達拉，詢問了解情況後，他們也立刻把達拉帶走接管。（圖／臉書Austin Pets Alive!）
▲志工抵達收容所，要協助接管一些浪貓浪犬舒緩收容所壓力，正巧看到癱軟在推車上的達拉，詢問了解情況後，他們也立刻把達拉帶走。（圖／臉書Austin Pets Alive!）
到了7月底時，達拉安樂死的期限已到，但或許是已經知道自己的命運，正當收容所工作人員要把達拉帶去執行安樂時，他嚇得腿軟無法站立，人們只好使用推車將達拉放在上頭，走向安樂室。

但就在此時，Austin Pets Alive的志工正好抵達收容所，要協助接管一些浪貓浪犬舒緩收容所壓力，正巧看到癱軟在推車上的達拉，詢問了解情況後，他們也立刻把達拉帶走接管。

▲目前已經有寄宿家庭願意接收達拉，牠的美好人生正要開始。（圖／臉書Austin Pets Alive!）
▲目前已經有寄宿家庭願意接收達拉，牠的美好人生正要開始。（圖／臉書Austin Pets Alive!）
避開了死亡的命運後，達拉的美好人生才正要開始，因為在志工不斷的努力下，已經找到願意接收達拉的寄宿家庭。這段奇蹟般的故事，也讓許多網友大讚「謝謝志工們，讓這個剛來到世上的小生命能開心活著」、「看到達拉癱軟的樣子，真的好心疼，還好故事有個美好結局」、「希望人們能不要在棄養動物了！」。
 

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