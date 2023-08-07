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新現代五項科技運動會　全新項目亮相、展現MIT科技實力

▲「2023新現代五項科技運動會」將在8月22日展開，圖為民眾體驗「Metapunch 元宇宙拳擊」。記者廖聿偉攝
▲「2023新現代五項科技運動會」將在8月22日展開，圖為民眾體驗「Metapunch 元宇宙拳擊」。記者廖聿偉攝

記者廖聿偉/綜合報導

數位發展部數位產業署為因應國際賽會科技化趨勢，將我國數位科技應用展現於「2023新現代五項科技運動會」，將在8月22日至10月10日正式展開，在全國19處指定之指定據點盛大開跑，祭出決賽總獎金新臺幣40萬元，鼓勵民眾一同參與競賽、體驗科技運動。

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本賽會於今年5月公開徵選科技運動項目，經文件審核、實地訪視和評選會議，最終評選出5項優秀的科技運動項目，分別是「WhizToys 極限跳房子」、「uGym Canoeing 輕艇激流」、「Metapunch 元宇宙拳擊」、「Lightning Run 炫光跑酷」、「Crazy Shooters VR瘋狂射手」。

李懷仁次長致詞時表示，「新現代五項科技運動會」今年邁入第四屆，去年創下13萬體驗人次的紀錄。該運動會之運動項目係將傳統運動與現代科技相融合，應用「肌耐力」、「協調力」、「爆發力」、「反應力」、「專注力」之體適能五力，結合體感偵測、互動感知、VR虛擬實境、雲端運動數據紀錄等最先進的科技元素，利用遊戲化的設計模式增加趣味性及娛樂性，提升民眾參與意願。

▲「2023新現代五項科技運動會」將在8月22日展開。記者廖聿偉攝
▲「2023新現代五項科技運動會」將在8月22日展開。記者廖聿偉攝
除了展示運動結合科技的技術，「新現代五項科技運動會」提供國內開發企業廠商場地試煉機會，進行產品驗證及優化，並透過賽會展現運動數據應用，提供民眾即時的運動反饋和數據，透過雲端數據紀錄，使用者可追蹤自己的運動成績，並進行跨區連線和異地對戰，打破地域限制，更有感於數位賦能帶來的效益。

以「uGym Canoeing 輕艇激流」為例，藉由自創動作感測器搭配划槳，計算相同距離時所需的時間、輸出功率、划槳頻率；亦或「元宇宙拳擊」以具有智慧移動的自走式拳靶，在擊打沙包的同時，計算反應時間、命中率及移動距離。

今年賽會採現場登入體驗即參賽方式，分為個人賽和團體賽兩大類型。個人賽包括「一般組」和「樂活組」（55歲含以上）；團體賽則分為「一般組」和「親子組」，以體驗分數、次數進行全台爭霸排行。參賽者不僅有機會爭取豐厚獎金，同時也能透過運動強身健體，促進彼此間的感情交流。

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