敏惠醫專邀請日本河原英雄之友會來台義診 照顧偏鄉長者牙口健康

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日本資深牙醫河原英雄有感高齡長者假牙不適用造成諸多問題，研發快速調整假牙技術，除成立研究會號召牙醫師在日本各地進行口腔健康評估，也協助活動假牙調整、改善咬合緊密度及進行吞嚥訓練，大幅提升長者咀嚼能力，嘉惠無數長者，其成就在日本口腔醫學界備受推崇。
深受河原英雄醫師感召，多年積極引介日本牙醫師到台灣傳承技術的聯合牙醫診所院長鄭鴻麟醫師，在台成立「河原英雄之友會」進行偏鄉義診，足跡遍及南投信義、新竹尖石、屏東潮州、嘉義鹿草及台南柳營等地區，有效幫助長輩恢復咀嚼能力，並藉由健康飲食達成生活品質的提升。
敏惠醫專校長葉至誠表示，學校透過台灣的河原英雄之友會鄭鴻麟院長、鄭繼祥醫師邀日本牙醫師元島道信、疋田涼、三島健史，與多位長期參與社區義診的醫療團隊親臨北港農工活動中心義診，以精湛的醫術，深厚的臨床，協助指導團隊為36位社區長者進行假牙快速調整。
敏惠醫專有感「河原英雄之友會」的醫者仁心精神及創新醫療的成效，除積極鼓勵牙體技術、長期照顧、護理等師生共同參與社區義診外，並且每年皆薦送優秀師生親赴日本，學習先進專業醫術，以提昇醫療照護能力，提升國民健康生活，同時邀請國際姐妹學校師生蒞校交流，以借鑒優質培育，提升辦學品質。。