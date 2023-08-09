餐廳菜單驚見「現炸人肉」！每份300元 老饕曝真相：台北也有賣
餐廳通常都設置菜單，供客人參考、方便點菜。有些餐廳則是提供手寫菜單，方便塗改與更換菜色，但寫錯字或是字體較歪一點，就容易引起誤會。近日，就有網友在一家餐廳前發現，菜單上竟有道「現炸人肉」，索價300元，讓網友們議論紛紛，但老饕與宜蘭人老早就猜到是應是某道菜色的誤寫。
記者葉盛耀/綜合報導
有名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享了一張照片，照片中式餐廳的立式手寫看板，羅列不少菜色名字，包括蝦280元、小卷300元等，其中還有「現炸人肉300元」，文章一貼，引起全網熱議，紛紛留言：「沒有買賣，沒有傷害」、「每點一份，世界上就少了一個打工仔。」、「女生的話肉可能比較細嫩，但男生的話份量比較多這樣」、「員工流動率應該很高」、「點一餐少一個員工」。也有網友留言「新電影：員工餐」，引用當初香港電影《 人肉叉燒包》等驚悚片的哽。貼文最後終於有老饕解釋：「宜蘭的『卜肉』！老闆可以好好寫字嗎」。
其實卜肉是宜蘭之名在地小吃美食，簡單講就是酥炸豬肉。而卜肉的由來是早期將豬肉用油爆的方式，而台語的爆跟卜發音接近，因此做生意人的經常把爆肉直接寫成卜肉，流傳至今。只是「卜」字稍微沒寫正，很容易就會變成「人肉」，如果是稍懂中文的國外觀光客看到，可能會感到驚嚇。
卜肉通常是選用豬里肌或豬腰內肉等，去筋之後切成條狀，再以醬油、辛香料等醃漬，裹上麵糊後入鍋油炸而成。想吃好吃的卜肉，宜蘭卜肉名店有「味珍香卜肉店」，據說也就是研發出卜肉之發源地。而在台北，則也可到許多美食家都推薦過的老店「義興樓」，此店也曾獲米其林必比登推薦殊榮。