Sacrilege Motors 將在圓石灘車展發表其電動化Porsche 911

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Sacrilege Motors是由一位自修復747起家到創立汽車升級改裝廠的工程師BobyY Singh，與金融企業家Phil Wagenheim共同創立，兩位Porsche車迷除了改裝Porsche車款之外，也投入經典Porsche 911電動化改裝工程。
這回Sacrilege Motors要發表的電動911，基礎是一輛1992年份的911 America Roadster，車主未向SR-71致敬，也將這輛黑色的911稱為「黑鳥」，911 America Roadster是由911 Carrera 2 Cabriolet Turbo所衍生的美國限量版，當年僅限量生產250輛，改裝源車配有Tiptronic手自變速箱，如今因電動化換裝與電動馬達搭配的單速變速箱。
Sacrilege Motors 總裁兼技術主管 Bobby Singh表示：我們希望提一輛擁有電動車的可靠性與即時動力與氣冷時代911駕駛感的車款，因此盡可能地保留911的重量布局，這對車主可以享受原本911駕駛感受至關重要。
經過Sacrilege Motors操刀打造的電動911，換上了訂製之Tesla Model S的電動馬達，擁有500hp最大馬力與500nM最大扭力，自靜止加速到60mph〈約96km/h〉可在4秒內完成，搭配容量為62kWh的電池，續航力約為200英里；懸吊系統部分，前懸吊升級雙向倒置定製Penske 競賽避震器，後懸吊則配三向可調遙控儲液罐定製Penske 競賽避震器，煞車則是換上了 Brembo performanc系統。