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梁赫群堪稱演藝圈「存款最多的男人」　保守理財只為兒子花大錢

▲梁赫群堪稱演藝圈最多存款的男人，他不做副業，又努力省錢，累積不少資產。（圖／梁赫群臉書）
▲梁赫群堪稱演藝圈最多存款的男人，他不做副業，又努力省錢，累積不少資產。（圖／梁赫群臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

藝人梁赫群從製作人出身，還是名導演梁修身的兒子，因富有幽默的綜藝效果轉戰幕前。看似灑脫的外貌，事實上梁赫群在演藝圈裡出了名的節省，他的座右銘是「能不花錢就不花錢！」讓他唯一花錢不手軟的地方，就是兒子的保險費。

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▲梁赫群是民族英雄梁修身（右）的兒子。（圖 / 梁赫群臉書）
▲梁赫群是民族英雄梁修身（右）的兒子。（圖／梁赫群臉書）
梁赫群對於省錢有自己的獨門妙招、對於投資則採取保守態度，從小職員開始努力存錢，直到現在買下信義區的房子，堪稱是演藝圈「存款最多的男人」。梁赫群從小受到爸爸影響，爸爸當紅時期，他卻不見父親身上有任何名牌，但對兒子想要的球鞋還是二話不說買單，也因此養成他省錢觀念，對小孩也是不計較太多。

▲梁赫群是出了名的省，但對兒子的保險費則不手軟。（圖 / 梁赫群臉書）
▲梁赫群是出了名的省，但對兒子的保險費則不手軟。（圖／梁赫群臉書）
梁赫群秉持著3理財原則，「不買車避免養車費用」，他曾在節目中提到自己不想花錢保養車子，多年來都不買車，上通告也會詢問同場認識藝人，能否搭便車，能省則省。「出門不帶錢包」，對他來說最好省錢的辦法，就是不帶錢出門，而他也不申請行動支付。「在小地方也要省錢」，除了避免花錢之外，還要省錢，他透露每次要到攝影棚錄節目的時候，他都會把手機、筆電和iPad等通通帶去攝影棚充電，從小錢省成大錢。

出了名的「小氣財神」梁赫群也有不能省的地方，他認為孩子的保險很重要，他曾透露，兒子一出生就立刻把保險買好買滿，自己45歲才當爸爸，擔心要是哪天有意外，可以讓小孩有足夠的保障，精打細算中隱藏著愛子心切。

▲梁赫群45歲才當爸，為了保障兒子，他在保險費上花不少錢。（圖 / 梁赫群臉書）
▲梁赫群45歲才當爸，為了保障兒子，他在保險費上花不少錢。（圖 / 梁赫群臉書）
許多藝人會努力發展副業，但梁赫群從沒想過拓展副業，他表示看過不少藝人做副業成功的案例，但也深知許多失敗的例子，相較於做副業，他選擇了自己熟悉的投資理財工具，像是房地產和還本型儲蓄險，就這樣一步一腳印、積少成多，慢慢累積成一筆可觀的資產。

理財專家盧燕俐表示，梁赫群節儉個性沒什麼不好，不過她提醒「要小心這些保守理財的報酬率，是否能打敗通膨。」至於幫小孩買保險方面，盧燕俐認為理論上大人的保險應該比小孩買的足夠，這樣萬一大人出了意外，才能保障小孩的生活，而不是無限上綱的幫小孩買保險。


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