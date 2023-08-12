梁赫群堪稱演藝圈「存款最多的男人」　保守理財只為兒子花大錢

我是廣告 請繼續往下閱讀
梁赫群秉持著3理財原則，「不買車避免養車費用」，他曾在節目中提到自己不想花錢保養車子，多年來都不買車，上通告也會詢問同場認識藝人，能否搭便車，能省則省。「出門不帶錢包」，對他來說最好省錢的辦法，就是不帶錢出門，而他也不申請行動支付。「在小地方也要省錢」，除了避免花錢之外，還要省錢，他透露每次要到攝影棚錄節目的時候，他都會把手機、筆電和iPad等通通帶去攝影棚充電，從小錢省成大錢。
出了名的「小氣財神」梁赫群也有不能省的地方，他認為孩子的保險很重要，他曾透露，兒子一出生就立刻把保險買好買滿，自己45歲才當爸爸，擔心要是哪天有意外，可以讓小孩有足夠的保障，精打細算中隱藏著愛子心切。
許多藝人會努力發展副業，但梁赫群從沒想過拓展副業，他表示看過不少藝人做副業成功的案例，但也深知許多失敗的例子，相較於做副業，他選擇了自己熟悉的投資理財工具，像是房地產和還本型儲蓄險，就這樣一步一腳印、積少成多，慢慢累積成一筆可觀的資產。
理財專家盧燕俐表示，梁赫群節儉個性沒什麼不好，不過她提醒「要小心這些保守理財的報酬率，是否能打敗通膨。」至於幫小孩買保險方面，盧燕俐認為理論上大人的保險應該比小孩買的足夠，這樣萬一大人出了意外，才能保障小孩的生活，而不是無限上綱的幫小孩買保險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。