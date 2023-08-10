▲ BMW 總代理汎德正式導入 X5 / X6 陣列，起始售價 345 萬元起！

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全新BMW X6專屬於SAC的流線跑格身影是令眾人難以錯認的風格自成，X6 xDrive40i M Sport展現了十足運動風格，而擁有強悍M血統的X6 M60i xDrive更是為BMW X家族帶來強烈的性能氣息，專屬的M Sport Pro外觀套件採用黑化雙肋直柵式水箱護罩搭配專屬M飾徽，細長銳利的光型變化智慧LED頭燈以帥氣的燻黑設計，結合M雙肋型後視鏡、22吋M V輻式輪圈、紅色M煞車套件、黑色高光澤M擾流尾翼及黑化矩形四出排氣尾管，展現如同猛獸般的強悍與狂放性格。
捨棄繁複，全新BMW X5與X6以更顯純粹的美感，將旗艦風格的高雅質感與新世代前衛科技結合，讓12.3吋虛擬數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕所構成的懸浮式曲面螢幕成為座艙中的視覺焦點，而全新的BMW Operating System 8.5使用者介面則加入BMW首見QuickSelect快捷選單，讓駕駛能以更直覺的圖像式邏輯進行操作，搭配精準導引前方路況的AR擴增實境導航功能、車況抬頭顯示器、智慧語音助理2.0、手機無線充電裝置以及BMW手機數位鑰匙2.0，不僅為消費者獻上下一個世代的智慧科技用車生活，BMW更以科技擘劃車主的全面守護，全新BMW X5與X6全面採用新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，將駕馭熱情建構於安全之上的同時，全新X5與X6更灌注了品牌頂尖科技薈萃，標配同級唯一且能和緩俐落地為駕駛主動換道的變換車道輔助、可遠端操作車輛的全新手機遙控停車、最遠可記憶200m的自動倒車輔助以及記憶路徑停車輔助，除了可同時記憶車位與停車路徑之外，還能自動停車，以超越同級的實力立足豪華品牌巔峰。
塑造科技與前衛感受的同時，全新BMW X5與X6維繫了X家族一貫的寬敞舒適座艙氛圍，透過全數列為標配的雙前座電動腰靠、雙前座加熱座椅與豪華型四區恆溫空調含奈米微粒空調濾網，打造宛如貴賓首席般空間的同時，更透過全景式電動玻璃天窗、40/20/40分離可傾倒後座椅背與電動尾門啟閉系統含感應式啟閉功能，結合2,975mm接近3米的軸距，舖陳出開闊舒適且極具實用性的愜意車內空間；此外，精煉細膩的豪華座艙，同樣譜奏出了全新X5與X6引人入勝之處，全新的Sensafin皮質儀錶檯包覆、Sensafin透氣皮質跑車座椅、車型專屬環艙氣氛燈組、Fine-Wood楊木紋飾板、頂級水晶中控套件與16具揚聲器的harman/kardon高傳真音響系統不僅為乘員帶來極致的座艙五感體驗，X6 M60i xDrive更特別增添了M多功能真皮方向盤搭配專屬縫線、M碳纖維飾板、M專屬三色縫線安全帶、Vernasca真皮內裝與雙前座M跑車座椅，佐以專屬的雙前座通風坐椅及增添尊榮感受的車門自動緊閉系統，讓優雅氣息濃郁的車室渲染出更勝對手的熱血性能氛圍。
全新BMW X5與X6狂放剽悍的身影，更需強悍動力與俐落動態相互映襯，全新BMW X5 xDrive30d、X5 xDrive40i M Sport、X6 xDrive40i M Sport均搭載引以為傲的BMW TwinPower Turbo直列六缸引擎、新世代48V高效複合動力科技與Steptronic運動化八速手自排變速箱，採用柴油動力的X5 xDrive30d可輸出286匹最大馬力、高達650牛頓米的峰值扭力，0到100km/h加速僅須6.1秒；X5 xDrive40i M Sport與X6 xDrive40i M Sport動力表現更是全面強化，可輸出381匹最大馬力與520牛頓米的峰值扭力，0-100km/h加速僅需5.4秒就能完成；源自於M血統的X6 M60i xDrive則展現讓人熱血澎湃的強勁實力，搭載M部門調校且導入大量來自M的性能基因的M TwinPower Turbo 4.4升V8渦輪增壓引擎、新世代48V高效複合動力科技與Steptronic運動化八速手自排變速箱，可於5,500rpm時爆發530匹最大馬力，750牛頓米峰值扭力更於1,800rpm時即可湧現，只消4.3秒即可達成0到100km/h加速，驍勇之姿不言可喻。
全新BMW X5與X6配備全新xDrive智慧型可變四輪傳動系統與DSC動態穩定控制系統，可依照不同路面狀態將動力輸出主動分配於前軸與後軸，X5 xDrive40i M Sport、X6 xDrive40i M Sport與X6 M60i xDrive全面搭載M跑車化電子懸吊，創造出更優異的車輛動態表現與駕馭熱情，X6 M60i xDrive則具備專屬整合式後軸轉向系統、M運動化差速器搭配M運動化排氣系統，更能為激盪出駕駛對於馳騁的喜愛與熱血奔放的聽覺饗宴，猛獸氣息表露無遺。
全新BMW X6 M Competition搭載代號S68的4.4升M TwinPower Turbo渦輪增壓V8汽油引擎，具備全新電控渦輪增壓系統、強化曲軸、強化進氣、強化供油系統以及全新材質油底殼設計，可於6,000rpm時創造出高達625匹的最大馬力輸出，750牛頓米的峰值扭力更於1,800rpm的低轉速域即可爆發，同時也是M高性能車款首度採用48V高效複合動力系統，專屬的M Steptronic運動化八速手自排變速箱則擁有前三檔齒比更密的設定，創造出更流暢凌厲的動力銜接，為全新BMW X6 M Competition創造出0-100km/h加速僅需3.9秒的驚人演出，0-200km/h更僅需13.6秒即可達成，極速可達250km/h，而在選配M駕駛套件後更能將極速提升至290km/h，結合M運動化排氣系統、M MODE駕馭模式切換、M SETUP車輛動態設定與(M1/M2)模組化快捷記憶功能，提供兩組個人化駕駛動態設定，車主可以依照使用需求儲存車輛如DSC動態穩定控制系統、M xDrive模式、引擎反應、懸吊設定、方向盤輔助力道等功能，展現讓人血脈賁張的狂嘯熱情，攝人心魂制霸萬穹。
桀驁不馴的性能本色，更有賴於M跑車化電子懸吊系統搭配主動式電子防傾桿與M Servotronic車速感應轉向輔助系統的加持，結合了專屬M運動化差速器、可於4WD或是後驅導向的4WD Sport之間切換的M xDrive跑車化可調式四輪傳動以及整合兩者給予車輛最佳動態演出的ARB穩定系統，不僅為全新X6 M Competition帶來剽悍無比的凌厲動態反應，專屬的煞車踏板作動行程可調功能以及採用前六活塞搭配395mm碟盤、後380mm碟盤的M複合式煞車套件，更讓駕駛在駕馭X6 M Competition時更能精細的執行煞車踩踏與點放，在精準的時機創造出最佳煞車制動效果。
無盡熱情的展現不僅止於強悍性能，全新BMW X6 M Competition配備M空力套件，搭配更顯銳利修長的燻黑造型光型變化智慧LED頭燈與M碳纖維水箱護罩結合前保桿下方與兩側的黑色高光澤進氣口造型，共築出全新的X造型車頭設計，展現更強烈的運動感與辨識度，加上車側的M碳纖維後視鏡外蓋及前21吋、後22吋的M星輻式鍛造輪圈，更顯兇悍力量感。車尾部分則採用全新的黑色高光澤後下擾流設計，結合M碳纖維擾流尾翼與口徑達到100mm的四出排氣尾管，熱血激昂氛圍溢於言表。除了熱情與激昂，X6 M Competition座艙更融入了諸多未來科技與豪華細膩鋪陳，如座艙Merino真皮材質、Alcantara麂皮車內頂篷、BMW Individual真皮儀錶檯包覆、懸浮式曲面螢幕(12.3吋虛擬數位儀錶加14.9吋中控觸控螢幕)、BMW Operating System 8.5操作介面、豪華型四區恆溫空調、奈米微粒空調濾網、16具揚聲器的harman / kardon高傳真音響系統、全新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技、全新手機遙控停車、自動倒車輔助及記憶路徑停車輔助；此外，更透過M雙前座跑車座椅搭配專屬發光字樣、M縫線安全帶、M多功能真皮方向盤搭配專屬縫線與碳纖維換檔撥片、M碳纖維飾板、M專屬排檔桿、M專屬儀錶與M車況抬頭顯示器增添專屬於M的強勁性能氣息，戰鬥氛圍從進入X6 M Competition座艙即刻湧現，瞬間點燃征服慾望!
車型
建議售價
BMW X5 xDrive30d xLine
345
BMW X5 xDrive40i M Sport
392
BMW X6 xDrive40i M Sport
399
BMW X6 M60i xDrive
565
BMW X6 M Competition
760