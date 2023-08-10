Kia K3大改款發表 GT-Line車型展現十足運動風格
過去這輛車在韓國以外的市場叫做Forte，但現在新一代大改款車型發表之後，全球市場都統一叫做K3，也就是韓國市場當中原本的名稱，這輛車其實是鎖定南美洲以及東南亞市場所開發的小型轎車，率先釋出了GT-Line運動化的外觀特色，輔以品牌新世代的設計語彙，將會讓Kia在入門轎車市場擁有優異的表現。
Carture 車勢文化
外觀上可以看到Kia新世代車款的Opposites United設計風格，整輛車也有著濃厚的電動車感受，整體輪廓跟EV6、EV9有些類似，但最令人喜愛的就是斜背的轎跑車風格，車身尺碼部分為車長4,545mm、寬1,785mm、高1,475mm、軸距2,670mm，在小型轎車領域當中算是蠻大的尺碼，因此後座乘客膝部空間表現應該不錯，而後車廂的容量也來到544公升，這樣的成績相當亮眼。 內裝部分同樣也可以看到類似於純電車款的設計，駕駛前方的儀表與車載娛樂系統連成一氣，不過儀表內僅有4.2吋的螢幕配置，而中央螢幕則是10.25吋，方向盤部分看起來非常先進，當然車輛上也有配置了無線Apple CarPlay/Android Auto功能，車輛也可以同時配對兩組藍牙配備，前後排乘客都擁有Type C充電孔，此外還有64吋的氣氛燈、後座出風口、雙區恆溫空調...等多種舒適配備。 安全性部分，原廠表示大改款K3擁有更堅固的結構，同時也會增加駕駛的操控感受，全車系標配六具SRS輔助氣囊，而根據車型的不同將擁有ADAS先進駕駛輔助系統，原廠更特別強調車輛的抑震效果以及隔音水準都更上層樓，而且懸吊也經過重新設計，現在不只可以兼顧舒適性，就連操駕控制感受也同時提升。 動力部分入門車型配置1.6升直列四缸自然進氣引擎，擁有123匹最大馬力，搭配上六速手排或是六速自排變速箱，而GT-Line車型則是配備2.0升自然進氣引擎，擁有152匹最大馬力，搭配的是六速自排變速箱，並且附有換檔撥片提升操駕感受，而部分市場還會有1.4升自然進氣引擎的配置，目前這輛車將會在第四季陸續於全球市場上市，而製造工廠將會在墨西哥生產。