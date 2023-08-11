「這年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻眼秒戒　釣出苦主吵翻

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貼文曝光後，讓大批網友傻眼表示「從小到大越叫我不要幹嘛，就越要做，這種迷信我以為止於上個世紀，吃個牛肉會有雙重人格，這種鬼話也說得出來...」、「超誇張的算命.....吃牛肉是能怎樣」、「我也是千禧的孩子，但是牛肉好好吃」、「現在是21世紀，我已經提醒妳了」、「那歐美人一直吃牛不就衰死了？」、「算命師說妳會剋夫，妳就一輩子不結婚嗎....？」
而也有大批苦主表示「小時候就被說不能吃牛肉，後來去外地唸書終於吃到..........我這些年到底錯過多少」、「我是因為家裡務農說不能吃牛，但我還是有吃，說牛是好朋友不能吃，那也是那個長輩的事情吧，關我什麼事啊」、「我也是本來被說不能吃牛肉，兩三年開吃，才發現何等美味.....」、「認識一個老闆，原本不吃牛，開公司之後不信吃牛會倒楣，就開始大吃特吃，結果公司就收起來了...決定不吃牛後，去別人公司工作還是賠了30萬.....」。
至於什麼是千禧年呢？目前社會大眾所談的千禧年大多指的是以基督教紀元為基準，每屆滿一千年為一歷史轉折點的看法，就是一個代表新世代開啟的轉換概念，基本上距離我們最近的千禧年有人說是2000年（整數為新的）開始，也有人說是2001年（過完完整的1000年的第1年）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。