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「這年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻眼秒戒　釣出苦主吵翻

▲一名網友分享自己去算命時，被說千禧年出生的人不能吃牛肉，如果吃了運勢會衰，引起廣大迴響。（圖／記者葉盛耀攝）
▲一名網友分享自己去算命時，被說千禧年出生的人不能吃牛肉，如果吃了運勢會衰，引起廣大迴響。（圖／記者葉盛耀攝）

記者張嘉哲/綜合報導

在台灣信仰有非常多種不同的派別，過去在務農或者信佛之人都是禁吃牛，然而近日一位網友分享自己小時候算命時，就被說不能吃牛肉，結果長大去算命還是得到一樣的告誡，算命師表明「千禧年出生的人一旦吃牛肉就會影響運勢」，讓她傻眼到不行，最近也開始逐漸不吃牛肉，結果貼文引起廣大迴響，不少苦主紛紛出面打臉！

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一名女網友在「Dcard」貼文指出「從小阿嬤就跟我說，算命的說我不能吃牛肉，前幾個禮拜又跑去烘爐地算命，結果我剛寫上我的生日，他就說我千禧年的孩子不能吃牛肉，不然會有雙重人格，目前正在戒牛肉，我自己是信者恆信啦，畢竟身邊也有人因為算命而改變的」。

▲美牛的明日之星「菲瑞牛肉」（圖／新馬辣經典麻辣鍋 提供。）
▲算命師表示「千禧年的孩子不能吃牛肉，不然會有雙重人格」，讓不少網友感到傻眼。（圖／NOWnews資料照）
貼文曝光後，讓大批網友傻眼表示「從小到大越叫我不要幹嘛，就越要做，這種迷信我以為止於上個世紀，吃個牛肉會有雙重人格，這種鬼話也說得出來...」、「超誇張的算命.....吃牛肉是能怎樣」、「我也是千禧的孩子，但是牛肉好好吃」、「現在是21世紀，我已經提醒妳了」、「那歐美人一直吃牛不就衰死了？」、「算命師說妳會剋夫，妳就一輩子不結婚嗎....？」

而也有大批苦主表示「小時候就被說不能吃牛肉，後來去外地唸書終於吃到..........我這些年到底錯過多少」、「我是因為家裡務農說不能吃牛，但我還是有吃，說牛是好朋友不能吃，那也是那個長輩的事情吧，關我什麼事啊」、「我也是本來被說不能吃牛肉，兩三年開吃，才發現何等美味.....」、「認識一個老闆，原本不吃牛，開公司之後不信吃牛會倒楣，就開始大吃特吃，結果公司就收起來了...決定不吃牛後，去別人公司工作還是賠了30萬.....」。

至於什麼是千禧年呢？目前社會大眾所談的千禧年大多指的是以基督教紀元為基準，每屆滿一千年為一歷史轉折點的看法，就是一個代表新世代開啟的轉換概念，基本上距離我們最近的千禧年有人說是2000年（整數為新的）開始，也有人說是2001年（過完完整的1000年的第1年）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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