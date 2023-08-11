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獨／預購等半年「花型檸檬塔」開店了！creammm.t x果醬女王柯亞

▲預購要等半年！首創花型檸檬塔的台中網購人氣甜點creammm.t，2.0「+floral.行動花店」快閃販售聯名「果醬女王柯亞」的夢幻甜點花束，業者還透露將在台北開設新型態甜點實體店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲預購要等半年！首創花型檸檬塔的台中網購人氣甜點creammm.t，2.0「+floral.行動花店」快閃販售聯名「果醬女王柯亞」的夢幻甜點花束，業者還透露將在台北開設新型態甜點實體店。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

首創花型檸檬塔的台中網購人氣甜點creammm.t，過去預購還要等半年！如今打造「+floral.行動花店」2.0限量快閃店，獨家販售與「果醬女王柯亞」聯名的全新花式甜點，搭配旗下經典三溫糖蝴蝶酥、經典風味冰淇淋等人氣商品，打造出3款限定夢幻甜點花束。由於粉絲敲碗實體販售的聲浪實在太大，業者總算鬆口透露，「最快將於今年底或明年初，預計要在台北開設新型態甜點實體店」。

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過去預購至少要等3個月至半年的台中網購人氣甜點creammm.t，首創花型檸檬塔掀起唯美甜點熱潮，旗下還以經典三溫糖蝴蝶酥、司康奶油茶組合、風味生巧塔等甜點大受歡迎。今年十週年打造一連串親近民眾的快閃活動，聯名剪紙藝術家Wuba，以「花點時間＋mmm 」為題，打造絕美限定版的花器禮盒，6～7月推出全台快閃「+floral.⾏動花店」巡迴活動，受到粉絲強烈包圍！

▲creammm.t打造「+floral.行動花店」2.0限量快閃店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲creammm.t打造「+floral.行動花店」2.0限量快閃店。（圖／記者蕭涵云攝）
據業者表示，因冷凍甜點效期短又不易保存，過去多以網購形式為主，甚至顧慮冷凍及運送品質，而不輕易參與其他銷售通路合作。但隨著粉絲敲碗實體販售的聲浪實在太大，品牌也陸續開發耐久放的常溫甜點，十週年便屬意透過線下活動與消費者直接面對面。

▲creammm.t 與「果醬女王柯亞」聯名的3款全新花式甜點，搭配旗下經典三溫糖蝴蝶酥。（圖／記者蕭涵云攝）
▲creammm.t 與「果醬女王柯亞」聯名的3款全新花式甜點，搭配旗下經典三溫糖蝴蝶酥。（圖／記者蕭涵云攝）
creammm.t觀察現今快閃店模式推廣產品成效不俗，也期待當面更了解消費者喜好，便於6～7月推出全台快閃「+floral.⾏動花店」巡迴活動，將「花點時間＋mmm」聯名剪紙藝術做為「甜點花束」，透過指定任務互動贈送，大受好評。業者透露，週末假日每一檔快閃後的週間平日，網站瀏覽人次都會暴增，而業績更平均成長3～4成，會員數也有3成以上的成長。

▲creammm.t x果醬女王柯亞，快閃2.0「+floral.⾏動花店」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲creammm.t x果醬女王柯亞，快閃2.0「+floral.⾏動花店」。（圖／記者蕭涵云攝）
既然與民眾面對面，creammm.t也想轉變過去以禮盒導向的形象，希望唯美的甜點不只能拿來送人，自己在家享用也能增加儀式感獲得療癒。再度將「+floral.行動花店」升級為2.0「+tasty.甜點計畫」，並獨家限定販售與「果醬女王柯亞」聯手打造的3款全新花式甜點，這更是Keya Jam柯亞果醬首度合作的甜點作品，每一款除了經典風味冰淇淋，都還放入creammm.t的經典三溫糖蝴蝶酥。

▲由上至下：威士忌柑橘生巧冰淇淋、蜜桂檸檬雪酪冰淇淋，看得出佐料精緻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲由上至下：威士忌柑橘生巧冰淇淋、蜜桂檸檬雪酪冰淇淋，看得出佐料精緻。（圖／記者蕭涵云攝）
將招牌家常檸檬塔幻化為「蜜桂檸檬雪酪」冰淇淋，搭配Keya Jam檸檬金桂果醬，並以湖泊檸檬軟糖點綴；巴布亞大溪地香草籽所製的「栗荔大溪地香草」冰淇淋，搭配Keya Jam山禮玉荷包果醬，還加入招牌栗子千層派的729層法式千層派皮及荔枝凍；而以日曬巧克力的「威士忌柑橘生巧」冰淇淋，搭配Keya Jam威士忌柑橘，還綴有莊園巧克力及糖漬柑橘。每支130元。

▲creammm.t x果醬女王柯亞獨家全新花式甜點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲creammm.t x果醬女王柯亞獨家全新花式甜點。（圖／記者蕭涵云攝）
creammm.t「+floral.行動花店」2.0限量快閃店，即將在8月18日至8月20日於誠品南西、9月15日至9月17日於新竹巨城、11月3日至11月5日於台中勤美，期間限定快閃巡迴。現場還能順手買到經典常溫甜點如三溫糖蝴蝶酥等產品；預計於今年秋季將正式推出與果醬女王柯亞「+floral.甜點計畫」的限量聯名禮盒。

▲creammm.t經典常溫甜點「三溫糖蝴蝶酥」也很受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）
▲creammm.t經典常溫甜點「三溫糖蝴蝶酥」也很受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）
既然creammm.t旗下甜點品項豐富，還擁有「löwfun裸放茶旅」茶飲事業品牌，難道沒想過乾脆開設實體店面整合所有產品？業者總算鬆口透露，不希望只是把網購甜點搬上桌，的確已著手規劃「預計要在台北開設新型態甜點實體店，最快將是今年底或明年初」。

▲creammm.t限定夢幻甜點花束，3款口味，每支130元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲creammm.t限定夢幻甜點花束，3款口味，每支130元。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，曾在美國加州灣區創下40秒賣出140顆紀錄的巴斯克乳酪蛋糕「Basuku」也即將快閃台灣，將由米其林級美食電商品牌「TASTE by MMHG」引進，還會發表台灣獨賣限定口味。甜點控們可以好好期待，並留意《NOWnews今日新聞》第一手報導。

▲超夯的巴斯克乳酪蛋糕「Basuku」要來台灣了。（圖／翻攝自IG@basukucheesecakes ）
▲超夯的巴斯克乳酪蛋糕「Basuku」要來台灣了。（圖／翻攝自IG@basukucheesecakes ）
▲台灣將由「TASTE by MMHG」引進「Basuku」巴斯克蛋糕，品牌也已在粉專上預告。（圖／翻攝自IG@basukucheesecakes ）
▲台灣將由「TASTE by MMHG」引進「Basuku」巴斯克蛋糕，品牌也已在粉專上預告。（圖／翻攝自IG@basukucheesecakes ）

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