獨／預購等半年「花型檸檬塔」開店了！creammm.t x果醬女王柯亞

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據業者表示，因冷凍甜點效期短又不易保存，過去多以網購形式為主，甚至顧慮冷凍及運送品質，而不輕易參與其他銷售通路合作。但隨著粉絲敲碗實體販售的聲浪實在太大，品牌也陸續開發耐久放的常溫甜點，十週年便屬意透過線下活動與消費者直接面對面。
creammm.t觀察現今快閃店模式推廣產品成效不俗，也期待當面更了解消費者喜好，便於6～7月推出全台快閃「+floral.⾏動花店」巡迴活動，將「花點時間＋mmm」聯名剪紙藝術做為「甜點花束」，透過指定任務互動贈送，大受好評。業者透露，週末假日每一檔快閃後的週間平日，網站瀏覽人次都會暴增，而業績更平均成長3～4成，會員數也有3成以上的成長。
既然與民眾面對面，creammm.t也想轉變過去以禮盒導向的形象，希望唯美的甜點不只能拿來送人，自己在家享用也能增加儀式感獲得療癒。再度將「+floral.行動花店」升級為2.0「+tasty.甜點計畫」，並獨家限定販售與「果醬女王柯亞」聯手打造的3款全新花式甜點，這更是Keya Jam柯亞果醬首度合作的甜點作品，每一款除了經典風味冰淇淋，都還放入creammm.t的經典三溫糖蝴蝶酥。
將招牌家常檸檬塔幻化為「蜜桂檸檬雪酪」冰淇淋，搭配Keya Jam檸檬金桂果醬，並以湖泊檸檬軟糖點綴；巴布亞大溪地香草籽所製的「栗荔大溪地香草」冰淇淋，搭配Keya Jam山禮玉荷包果醬，還加入招牌栗子千層派的729層法式千層派皮及荔枝凍；而以日曬巧克力的「威士忌柑橘生巧」冰淇淋，搭配Keya Jam威士忌柑橘，還綴有莊園巧克力及糖漬柑橘。每支130元。
creammm.t「+floral.行動花店」2.0限量快閃店，即將在8月18日至8月20日於誠品南西、9月15日至9月17日於新竹巨城、11月3日至11月5日於台中勤美，期間限定快閃巡迴。現場還能順手買到經典常溫甜點如三溫糖蝴蝶酥等產品；預計於今年秋季將正式推出與果醬女王柯亞「+floral.甜點計畫」的限量聯名禮盒。
既然creammm.t旗下甜點品項豐富，還擁有「löwfun裸放茶旅」茶飲事業品牌，難道沒想過乾脆開設實體店面整合所有產品？業者總算鬆口透露，不希望只是把網購甜點搬上桌，的確已著手規劃「預計要在台北開設新型態甜點實體店，最快將是今年底或明年初」。
另外，曾在美國加州灣區創下40秒賣出140顆紀錄的巴斯克乳酪蛋糕「Basuku」也即將快閃台灣，將由米其林級美食電商品牌「TASTE by MMHG」引進，還會發表台灣獨賣限定口味。甜點控們可以好好期待，並留意《NOWnews今日新聞》第一手報導。