國人代謝症候群認知不足！5大指標僅4.8%回答正確　醫師籲3招自我管理

我是廣告 請繼續往下閱讀
代謝症候群5大指標 不包括基礎代謝率、肝指數千禧之愛健康基金會最新「國人代謝症候群認知調查」共收集1475份問卷，調查發現受訪者幾乎無法正確回答代謝症候群的5大重要指標，其中有49.7%以為「基礎代謝率」是代謝症候群的指標之一，也有人選擇尿酸（23.2%）、肝指數（17.8%），只有4.8%的民眾回答正確。
甚至還有人將代謝症候群誤解為甲狀腺等內分泌新陳代謝疾病，或是水腫、代謝不了尿酸而引起痛風等。千禧之愛基金會董事暨彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科醫師杜思德表示，代謝症候群5大重要指標包含：
- 腹部脂肪堆積（腰圍男性≧90cm、女性≧80cm）
- 血壓偏高（收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg）
- 好的高密度膽固醇（HDL-C）偏低（男性＜40mg／dL、女性＜50mg／dL）
- 三酸甘油脂（TG）偏高（TG≧90mg／dL）
- 空腹血糖值偏高（血糖值≧100mg／dL）
代謝症候群健康影響大 3招正確自我管理代謝症候群未來罹患三高、心臟疾病、腦中風的機會較一般人高，此外也與癌症、失智風險有關聯。杜思德醫師提到，研究證實代謝症候群的肝癌風險會增加2.8倍、大腸直腸癌增加2.3倍、子宮內膜癌增加2－4倍，而患者易合併三高，可能會使中樞系統進入促炎狀態，導致神經退化、認知下降，形成失智。
因此，民眾應主動自我管理5大重要指標，預防後續疾病風險。杜思德醫師表示，代謝症候群5大指標中腹部脂肪堆積、血壓可以在家自我量測血壓、腰圍管理，而其餘3項可依成人健檢抽血檢測管理，腰圍、血壓、成人健檢正確自我管理方法如下：
- 量腰圍：
- 腰圍正常者配合健檢每年至少量1次
- 腰圍超標者建議每週至少量1次
- 量血壓：
- 血壓正常者每年至少量1次
- 依「722」原則，連續7天量測，一天量2次（早上起床後、晚上睡覺前各一詞），每次量2遍取平均值
- 成人健檢：
- 建議40歲以上成人每年至少進行1次抽血檢查
- 國健署提供滿40－64歲民眾每3年1次免費成人預防保健服務
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58875
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw