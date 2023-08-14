白內障影響視力需動刀　手術該怎麼選？醫師分享母親治療經驗

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了解白內障治療 新式輔助手術精準、安全、恢復快當白內障嚴重影響視力時，就要考慮接受手術移除混濁的水晶體。張沛瑞院長表示，目前的白內障手術方式是小切口的超音波乳化術，將混濁的水晶體乳化震碎，清除乾淨後再放入人工水晶體。
現在還有一種新型的輔助手術系統「飛秒雷射輔助白內障手術」。張沛瑞院長指出，針對白內障手術中的角膜切口製作、水晶體前囊袋環狀撕除、水晶體分割及散光的調整等，都可以運用飛秒雷射先做處理。
以白內障手術中的較高難度的「撕囊」步驟為例，因飛秒雷射輔助系統可取代傳統的手術器具，如同圓規畫圓般，在眼內製作正圓形囊袋，使囊袋周圍平整，有利於人工水晶體置中擺放，可降低高階水晶體放置後偏移的情形，術後視力品質穩定，同時提升手術安全性。
張沛瑞院長提到，眼球的構造十分精密且脆弱，使用飛秒雷射輔助白內障手術，可減少超音波的使用能量，保留較多的角膜內皮細胞，有助於降低術後水腫的情形，患者恢復較快，十分適合水晶體過熟過硬的患者、角膜內皮細胞較少及高散光或對視覺品質要求較高的患者。
醫師也為母親選用飛秒雷射輔助白內障手術張沛瑞院長分享，77歲的母親本身有遠視、高度散光，因為飛秒雷射高安全、準確性高、術後恢復快，因此選用該術式搭配多功能人功水晶體為媽媽解決白內障的問題，現在媽媽幾乎不用再戴眼鏡，生活也更加便利。
張沛瑞院長提到，許多年紀大的長輩白內障合併了近視及老花，不喜歡戴眼鏡，手術後同時矯正了這些視力問題，日常生活中少了戴眼鏡這個動作，變得更加方便。我的媽媽術後也開心的分享：「現在視力清晰，出門也不怕看不清楚車號錯過公車了。」
手術不只可以治癒白內障重獲視力，也提高生活品質。張沛瑞院長提醒，手術前一定要做好完整的術前評估，民眾也應和醫師選擇適合自己的手術方式及人工水晶體進行治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58760
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