這兩種職業要當心！發現黑色素瘤別輕忽！醫：加做前哨淋巴結手術揪出轉移

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馬偕紀念醫院資深皮膚科王研人醫師解釋，黑色素瘤是一種源於黑色素細胞的癌症，在台灣皮膚黑色素瘤中以高達7成「肢端型黑色素瘤」佔大宗，但可能發生在身體各部位，例如手指、腳趾、手掌、腳掌，身體及四肢皮膚，指/趾甲，甚至鼻腔、會陰黏膜處等也都有可能。
至於為什麼大部分的肢端型黑色素瘤多會在足底發現？據研究指出，可能是因為長時間承受身體重量、走路，可能會促使承重處的YAP基因活化，造成細胞核膜破裂及基因組不穩定；也有少部分是因為自身基因染色體套數或架構錯誤，最終導致突變產生足底黑色素瘤。
足部容易受傷要當心多關心長輩腳底健康！
然而，這類的皮膚癌成因和日曬有關係嗎？王研人醫師說，以臺灣來說，長時間曝曬於紫外線不是造成足底黑色素瘤的主要元兇，大多是和承重處受傷比較有關。因為足底是承重處，比較有受傷風險，像是農民、漁民容易凍傷、刺傷等。據韓國統計，這兩種職業別發生足底黑色素瘤的風險較高；而臺灣的資料顯示，足底黑色素瘤也有一定比例是農保族群，但並不是所有農民都有農保，因此發生率可能會再稍微高一些。
罹患黑色素瘤的病人大多是以50~60歲以上居多，屬於中高年齡層，病識感較為缺乏。如果沒有檢查腳底的習慣，亦或是沒有感到疼痛，就不會警覺到其威脅。臨床常見到的個案，是因為家中的子女返回家中發現父母的腳底有異狀，進而就醫才確診。
因為黑色素瘤不一定是以黑色呈現，如果已經侵犯血管達一定程度，也有可能是紅色，或者被腳底厚實的角質層覆蓋，形似雞眼難發現。因此呼籲民眾，可以多加關心長輩的足底健康，以利及早發現並治療。
精準治療黑色素瘤淋巴切片檢查不可少！
王研人醫師說明，目前臨床上診治第一期及第二期的病患，主要是以手術切除為主，若腫瘤厚度超過1mm，則建議加上前哨淋巴結檢查，因為足底黑色素瘤這個組織型態比較容易出現前哨淋巴結轉移，需做前哨淋巴結檢查的病患，一般會建議在手術切除原發腫瘤時，同時進行前哨淋巴結切片檢查，若原發腫瘤切除後超過一個月再做前哨淋巴結檢查，術後傷口的纖維化與結痂，可能影響淋巴流動而影響檢查。只要發現前哨淋巴結切片檢查確認有有黑色素瘤，就需將此病人歸類於第三期，若沒有進行，可能讓疾病誤判為第一或第二期，而錯失及早治療的機會。
王研人醫師提醒，前哨淋巴結檢查並不能被其他影像檢查（電腦斷層、正子檢查等）取代，現今合併放射性同位素(Tc99m)及靛青綠螢光檢查(ICG)，可有效減少淋巴系統破壞，淋巴水腫的副作用已經小於1%，遵照醫囑進行前哨淋巴結切片檢查才能早期發現並給予正確的分期治療。
晚期黑色素瘤別緊張！先驗BRAF基因突變制定治療策略
雖然黑色素瘤可能的基因突變眾多，但目前只有BRAF有相對應的標靶治療可使用，約有12~20%的族群能使用。以第三期及第四期來說，根據淋巴結及其他器官侵犯程度評估，若無法進行手術，應先確認是否有無BRAF基因突變來制定治療策略。若有突變可以使用健保給付之標靶藥物治療；若沒有突變則是先以化療為主，追蹤期間一旦發現病灶開始惡化，則可申請健保給付之免疫治療，效果好的病人通常可以維持一段無復發時間及較好生活品質。
治療副作用可克服！晚期轉移也別氣餒
標靶藥物常見副作用為發燒、紅疹、手腳掌硬皮等，現在都有一定的處置準則，不需太過擔心；而免疫治療則是以皮膚症狀為主，少數嚴重的免疫器官發炎，會建議於初次接受治療時，住院觀察，同時能監測副作用。
值得注意的是，標靶治療可能在使用一至兩年後產生抗藥性，可能連帶影響免疫治療成效，因此尚有許多臨床試驗在持續嘗試不同藥物搭配，期盼未來有機會能克服困境。
王研人醫師分享，先前有一位個案是因為肚子有一顆黑色的突起物而就醫，起初以為接受手術切除即可出院，不過在化驗後確診是黑色素瘤，因此建議再進行大範圍切除加上前哨淋巴結切片檢查。但病人不以為意，認為只是單純的突起物。經過一兩年後，再次就醫的病灶已經擴散至兩邊腋下，淋巴結腫大超過10公分，確認有多處轉移。所幸發現有BRAF基因突變，接續使用約莫3年的標靶藥物治療，這段期間生活品質維持得相當不錯，可惜的是，漸漸產生的抗藥性，導致他沒多久還是撒手人寰。
最後，王研人醫師呼籲，今日黑色素瘤已有多元的治療選擇，患者應和醫師溝通自身用藥需求，並遵照醫囑進行前哨淋巴結切片檢查，才有機會早期發現，依照正確期別選擇最適當的治療方式，與醫師共同打造兼具生活品質、預後療效之療程。
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