「養心」是夏季保健一大關鍵，中醫教「夏日養心操」動動雙手助養生！

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適度流汗，有助養生！雲品中醫診所王敏穎中醫師表示，現代人大多長時間待在冷氣房裡，更需要適度的運動，運動出汗可以促進人體新陳代謝。從中醫的觀點來看，適度的流汗也可以達到熱隨汗出或調和營衛的效果。
避免過度，氣津兩虧。不過這並不代表出汗越多運動效果就越好，大量的出汗會流失體內的水和鹽分，導致人體處於失水狀態，本身體質偏虛弱或汗孔開闔失調的人，甚至會因為氣隨汗泄，出現氣津兩虧（汗後覺乏力倦怠，口乾渴，頭暈，手足心熱，身燥熱）的症狀。
夏季運動３觀念＆呼吸法：因此夏季運動時，每次運動時間大約為半小時到一小時，每星期3次，在運動過程中一定要注意勿過度曝曬流汗，運動後可以調整呼吸，呼吸時速度和緩，感覺從腳底吸氣，從頭頂將氣吐出，每分鐘呼吸6-8次，讓運動後的心跳逐漸平緩，並適時補充水分。
游泳是相當適合夏天的運動，訓練心肺、促進代謝好處多！
游泳的好處：王敏穎中醫師表示，游泳是相當適合在夏天從事的運動，不僅能訓練心肺功能，促進人體新陳代謝，降低膽固醇堆積和冠狀動脈硬化的機率，游泳同時也是一項全身性的運動，透過水中阻力，能夠達到鍛煉到全身的肌肉的效果，對於想雕塑身體曲線的減重族群來說，游泳也是最佳雕塑身材的運動。
游泳前注意：夏季早晨的水溫較低，在游泳前要將暖身運動做徹底，使身體肌肉放鬆，較能適應水溫的變化，防止抽筋等意外的發生。游泳之前可適量飲食，空腹或過飽皆不適合游泳。若有減重計畫，切記游泳之後不要飲食，才能達到瘦身效果。
游泳時注意：每次游泳時間不宜超過3小時，每游半小時最好休息10分鐘再繼續。游完泳後要用清水或沐浴乳沖澡，因為泳池中的氯氣容易刺激皮膚，為避免皮膚乾燥或過敏，可用較滋潤的沐浴乳清潔身體，並於洗澡後適量擦拭乳液。
「養心」是夏季保健一大關鍵，「夏日養心操」動動雙手助養生！
王敏穎中醫師表示，夏季對應的臟腑是｢心」，「養心」是夏季保健的一大關鍵點，手少陰心經的經絡走向是由胸走手，經腋下，在手掌的內側（偏小指側），循小指而出。透過手部或手指的伸展運動，可以幫助經絡內的氣血運行，晨起或睡前做15-30分鐘具有養心安神的作用。
【手臂養心操】
動作１：十指相交雙膝與肩同寬站立，雙臂下垂，雙手十指相交，輕鬆置於小腹前。
動作２：舉過頭頂相交的雙手向前舉起，過肩，高舉過頭頂。延伸軀幹內側膽經、手臂上的小腸經、心經循行肌群。
動作３：彎至頭後保持幾個呼吸後，慢慢彎手肘向外打開，雙手繞過頭後抵住後腦枕骨的位置，輕微對枕骨處施力，感覺肩頸伸展，同時將手肘向外向後施力，將胸廓延伸。
【手指養心操】
第一式：轉轉手腕放鬆手指，雙手十指互叉。以腕帶手，順時針轉60下，再逆時針轉60下。 第二式：拇指繞圈雙手十指互叉，雙大拇指之間留稍微間距，雙手大拇指互相繞圈，前旋60下，後旋60下。 第三式：手指互頂雙手十指指尖相對，十指放鬆，形如握球，左右手指尖互頂，反復做60下。
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