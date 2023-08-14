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學霸爆瘦、高標準女主管、父憂兒皆罹憂鬱症！　醫籲「做1事」對症治療

學霸爆瘦、高標準女主管、父憂兒皆罹憂鬱症！　醫籲「做1事」對症治療
學霸爆瘦、高標準女主管、父憂兒皆罹憂鬱症！　醫籲「做1事」對症治療

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】憂鬱症發病原因受到個人基因、成長經驗，以及現實生活環境壓力多重影響，在不同人身上表現出不同樣貌，因此需要有不同治療策略。

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青年憂鬱來自同學背叛　藥物、心理諮商重拾自信

21歲的小凱，明星高中畢業進入國立大學，參加幾個社團活動，充分享受豐富的校園生活，卻也忙得不可開交。到了一下期中考之後，才猛然發覺自己成績有落差，一方面要補課業，一方面要準備社團的成果發表會，經常熬夜。考完期末考後，整個人崩潰，變得易怒哭泣，整天臥床，足不出戶，對事情都失去興趣，連平日喜歡的美食，都覺得味同嚼蠟。兩個禮拜瘦了4公斤，在家人勉強之下到院就醫，診斷為憂鬱症，處方抗憂鬱劑；醫師同時也發現，小凱高中階段有被同學背叛的事件，沒有得到好的處理，影響他現在的人際關係及自我價值感，所以同時安排心理治療。

經過一年的治療，小凱完全恢復原來的自信，在二升三的暑假，報名中研院的研究計劃，穩步朝著自己的人生目標邁進。

藥物與團體治療　高標準女主管重回職場

一向嚴謹、做事認真的小芳，在40歲的時候得到晉升機會，擔任主管，同事都覺得她實至名歸，享受努力成果。但是很快的，因為她的完美主義，工作無法交付給其他人，自己常常超時加班，也因為她的高標準，造成和屬下之間的摩擦，不到半年時間，小芳發現身體非常疲憊，注意力不集中、沒辦法思考，無法完成職場上的任務。一天早上醒來，流淚不止，無法上班，被家人帶到門診就醫，醫師診斷為憂鬱症。

小芳和家人都無法接受罹患憂鬱症的事實，也顯得無助，所以除了藥物治療外，也安排團體心理治療。經過一年半的時間，小芳再度回到職場，這次她不但有好的工作表現，待人處事更多了一份彈性與同理心，享受工作中的成就感及滿意的人際關係。

無盡擔憂身障兒！　憂鬱父「經顱磁刺激治療」好轉

55歲的林老闆，事業有成、家庭圓滿，唯一遺憾的是家中獨子領有身心障礙手冊，無法獨立生活。受疫情影響，林老闆結束自己的事業，待在家裡的時間多，才發現面對兒子的處境，總是無法停止擔心兒子的未來。雖然已經做了最好的安排，但是擔心害怕像泉水源源不絕的冒出，最後林老闆也罹患憂鬱症，換了幾種抗憂鬱的藥，症狀沒有得到改善，醫師安排經顱磁刺激治療，約半年後，林老闆重新找回生活掌控感，過著正常生活。

憂鬱症患者　找尋最合適治療模式、求助痊癒

臺北市立聯合醫院中興院區一般精神科主任詹佳真提出以上案例，提醒憂鬱症的患者，不要停止尋找最適合自己的治療模式，放棄完美主義的性格，把自己的期望降到最低，找回真正的自己，活著就有希望、求助就能得到痊癒。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58820

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