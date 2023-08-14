學霸爆瘦、高標準女主管、父憂兒皆罹憂鬱症！　醫籲「做1事」對症治療

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青年憂鬱來自同學背叛 藥物、心理諮商重拾自信21歲的小凱，明星高中畢業進入國立大學，參加幾個社團活動，充分享受豐富的校園生活，卻也忙得不可開交。到了一下期中考之後，才猛然發覺自己成績有落差，一方面要補課業，一方面要準備社團的成果發表會，經常熬夜。考完期末考後，整個人崩潰，變得易怒哭泣，整天臥床，足不出戶，對事情都失去興趣，連平日喜歡的美食，都覺得味同嚼蠟。兩個禮拜瘦了4公斤，在家人勉強之下到院就醫，診斷為憂鬱症，處方抗憂鬱劑；醫師同時也發現，小凱高中階段有被同學背叛的事件，沒有得到好的處理，影響他現在的人際關係及自我價值感，所以同時安排心理治療。
經過一年的治療，小凱完全恢復原來的自信，在二升三的暑假，報名中研院的研究計劃，穩步朝著自己的人生目標邁進。
藥物與團體治療 高標準女主管重回職場一向嚴謹、做事認真的小芳，在40歲的時候得到晉升機會，擔任主管，同事都覺得她實至名歸，享受努力成果。但是很快的，因為她的完美主義，工作無法交付給其他人，自己常常超時加班，也因為她的高標準，造成和屬下之間的摩擦，不到半年時間，小芳發現身體非常疲憊，注意力不集中、沒辦法思考，無法完成職場上的任務。一天早上醒來，流淚不止，無法上班，被家人帶到門診就醫，醫師診斷為憂鬱症。
小芳和家人都無法接受罹患憂鬱症的事實，也顯得無助，所以除了藥物治療外，也安排團體心理治療。經過一年半的時間，小芳再度回到職場，這次她不但有好的工作表現，待人處事更多了一份彈性與同理心，享受工作中的成就感及滿意的人際關係。
無盡擔憂身障兒！ 憂鬱父「經顱磁刺激治療」好轉55歲的林老闆，事業有成、家庭圓滿，唯一遺憾的是家中獨子領有身心障礙手冊，無法獨立生活。受疫情影響，林老闆結束自己的事業，待在家裡的時間多，才發現面對兒子的處境，總是無法停止擔心兒子的未來。雖然已經做了最好的安排，但是擔心害怕像泉水源源不絕的冒出，最後林老闆也罹患憂鬱症，換了幾種抗憂鬱的藥，症狀沒有得到改善，醫師安排經顱磁刺激治療，約半年後，林老闆重新找回生活掌控感，過著正常生活。
憂鬱症患者 找尋最合適治療模式、求助痊癒臺北市立聯合醫院中興院區一般精神科主任詹佳真提出以上案例，提醒憂鬱症的患者，不要停止尋找最適合自己的治療模式，放棄完美主義的性格，把自己的期望降到最低，找回真正的自己，活著就有希望、求助就能得到痊癒。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58820
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