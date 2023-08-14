女學生車禍脊椎骨折斷裂痛到無法走　「微創手術」助盡速恢復

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外傷所致脊椎骨骨折 多數採保守治療為主台南市立醫院神經外科許恆睿醫師表示，因外傷導致脊椎骨骨折，在不影響脊椎穩定性的前提下，大部分病人可採取保守治療，如藥物和護具使用，來達到止痛並等待骨頭自行癒合，但若是嚴重骨折變型，且影響脊椎穩定性，則需手術治療，如常聽聞的補(灌)骨漿；然而依據病人年齡與病情的不同，補(灌)骨漿的方式並非適合每一位病人。
傳統脊椎骨骨折手術 風險和副作用較多許恆睿醫師說明，傳統脊椎骨骨折手術會在背部正中劃一個大刀口，將背部與脊椎骨附著的肌肉撥離，露出可進行骨釘植入的空間，將骨釘彼此連結形成類似外骨骼的構造，以達到脊椎穩定，若無法同時達到好的椎體復位，或合併血塊血腫造成神經壓迫，則可能需要將椎弓切除進行減壓手術。
此種治療方式的風險和副作用，包含術中失血量較多，若骨折時有腦膜撕裂，術後也可能有腦脊液滲漏之情況影響傷口癒合甚至感染，大傷口和肌肉撥離也容易導致術後背部肌肉功能失調，引起腰痠背痛等情形。
經皮微創骨釘植入復位固定術 傷口小、恢復快且副作用低許恆睿醫師評估徐小妹因年紀輕無骨鬆問題，且骨頭密實且癒合速度快，若單純灌骨漿反而會影響骨頭癒合情況，加上脊椎骨折變型造成椎管狹窄，可能會影響神經功能，因此除了重建脊椎穩定度外，還需要考慮神經減壓。
而徐小妹的骨折變形雖然嚴重，但未合併出現血塊，且無嚴重的神經功能缺損，故採經皮微創骨釘植入復位固定術，在背部兩側各劃了兩個2~2.5公分的傷口，在骨折處相鄰的上下節脊椎骨植入骨釘，且利用器械進行椎體復位固定，術中沒有大量失血也不需破壞肌肉，減少背部肌肉的創傷，更可降低手術中失血及感染率、縮短住院天數、減少手術後腰背痠痛的機會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58839
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