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女學生車禍脊椎骨折斷裂痛到無法走　「微創手術」助盡速恢復

女學生車禍脊椎骨折斷裂痛到無法走　「微創手術」助盡速恢復
女學生車禍脊椎骨折斷裂痛到無法走　「微創手術」助盡速恢復

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】17歲徐小妹是一名外籍交換學生，因車禍被送至急診，她主訴下背部劇烈疼痛，無法下床行走，甚至無法翻身或坐起，檢查後發現徐小妹因外傷造成不穩定性腰椎爆裂性骨折合併椎管狹窄，經醫師採經皮微創骨釘植入復位固定術，術後一週已可自行下床行走，且無神經學障礙殘留，兩週後返回學校生活，不需服用止痛藥物，復原狀況良好。

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外傷所致脊椎骨骨折　多數採保守治療為主

台南市立醫院神經外科許恆睿醫師表示，因外傷導致脊椎骨骨折，在不影響脊椎穩定性的前提下，大部分病人可採取保守治療，如藥物和護具使用，來達到止痛並等待骨頭自行癒合，但若是嚴重骨折變型，且影響脊椎穩定性，則需手術治療，如常聽聞的補(灌)骨漿；然而依據病人年齡與病情的不同，補(灌)骨漿的方式並非適合每一位病人。

傳統脊椎骨骨折手術　風險和副作用較多

許恆睿醫師說明，傳統脊椎骨骨折手術會在背部正中劃一個大刀口，將背部與脊椎骨附著的肌肉撥離，露出可進行骨釘植入的空間，將骨釘彼此連結形成類似外骨骼的構造，以達到脊椎穩定，若無法同時達到好的椎體復位，或合併血塊血腫造成神經壓迫，則可能需要將椎弓切除進行減壓手術。

此種治療方式的風險和副作用，包含術中失血量較多，若骨折時有腦膜撕裂，術後也可能有腦脊液滲漏之情況影響傷口癒合甚至感染，大傷口和肌肉撥離也容易導致術後背部肌肉功能失調，引起腰痠背痛等情形。

經皮微創骨釘植入復位固定術　傷口小、恢復快且副作用低

許恆睿醫師評估徐小妹因年紀輕無骨鬆問題，且骨頭密實且癒合速度快，若單純灌骨漿反而會影響骨頭癒合情況，加上脊椎骨折變型造成椎管狹窄，可能會影響神經功能，因此除了重建脊椎穩定度外，還需要考慮神經減壓。

而徐小妹的骨折變形雖然嚴重，但未合併出現血塊，且無嚴重的神經功能缺損，故採經皮微創骨釘植入復位固定術，在背部兩側各劃了兩個2~2.5公分的傷口，在骨折處相鄰的上下節脊椎骨植入骨釘，且利用器械進行椎體復位固定，術中沒有大量失血也不需破壞肌肉，減少背部肌肉的創傷，更可降低手術中失血及感染率、縮短住院天數、減少手術後腰背痠痛的機會。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58839

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