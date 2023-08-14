「不好意思！」上榜　外國人來台最常聽到3句話：這7字是台灣獨有

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日前也有中國網友在小紅書發文討論「一句話證明你去過台灣」，多數人第一個想到的也是「統編載具需要嗎？」讓她聽了滿頭霧水。陸網友說明，「載具」在中國指可用來載人的運輸設備，像是汽車、飛機之類的，聽到「統編載具需要嗎？」第一反應是「需要交通工具嗎？」後來才知道是電子發票類型的東西，真是尷尬呀！
至於第2句「甜度冰塊？」陳志金笑說，台灣飲料店的密集度，也能說是全球數一數二，當然就會常聽到「甜度冰塊？」這類的用語。他還追問：「有傳言說台南的『半糖』是其他地方的全糖，不曉得是不是真的？」
最後第3句「不好意思！」陳志金也表示，台灣人真的很愛說「不好意思！」，就好比日本人的「すみません」，還有歐美人的「Excuse me」。
就連韓團Highlight（前身：BEAST）前成員龍俊亨日前相隔5年再來台，5日首度以個人名義在台舉辦粉絲見面會，他受訪時也透露說，聽到台灣人進飯店房間錢會敲門並說「不好意思打擾了」，他也感到很驚嚇。
陳志金貼文引發網友共鳴，不少人承認自己很愛說「不好意思」。命理師林謙搞笑留言說：「車禍時，皺眉的駕駛拿出球棒，也是先說不好意思！」也有不少網有補充台灣獨有「1句話」，有「請支園收銀！」、「報會員嗎？」、「發票存裡面？」也有外國網友分享說，台灣人聽到人說「謝謝」時，總是回「不會」。