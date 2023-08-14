高雄冰店遭4煞狂砸！疑追求美貌闆娘被拒絕　他嘆：老婆太漂亮

「不好意思！」上榜　外國人來台最常聽到3句話：這7字是台灣獨有

▲來自馬來西亞的ICU加護病房醫師陳志金分享，外國人來台灣旅遊最常聽到的「3句話」，分別是「統編載具需要嗎？」、「甜度冰塊？」、「不好意思！」。（圖／信義全球資產公司提供）
▲來自馬來西亞的ICU加護病房醫師陳志金分享，外國人來台灣旅遊最常聽到的「3句話」，分別是「統編載具需要嗎？」、「甜度冰塊？」、「不好意思！」。（圖／信義全球資產公司提供）

記者徐銘穗/綜合報導

哪一句話讓來台灣的外國人印象最深刻？來自馬來西亞、目前任職奇美醫院重症加護醫學部ICU醫師陳志金分享，他收集到「3句話」是外國人來台灣後「印象最深刻的」，幾乎都是台灣獨有特色，國外幾乎遇不到，引發網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這3句話分別是，「統編載具需要嗎？」、「甜度冰塊？」、「不好意思！」。陳志金日前在臉書發文說，統一發票真的是台灣獨有，他32年前剛到台灣時覺得很新奇，因為沒想過收據還可以兌獎，當然「載具」對於外國人來說，就更難理解了。

▲「統編載具需要嗎？」（示意圖／NOWnews資料照片）
▲叮咚！「統編載具需要嗎？」（示意圖／NOWnews資料照片）
日前也有中國網友在小紅書發文討論「一句話證明你去過台灣」，多數人第一個想到的也是「統編載具需要嗎？」讓她聽了滿頭霧水。陸網友說明，「載具」在中國指可用來載人的運輸設備，像是汽車、飛機之類的，聽到「統編載具需要嗎？」第一反應是「需要交通工具嗎？」後來才知道是電子發票類型的東西，真是尷尬呀！

至於第2句「甜度冰塊？」陳志金笑說，台灣飲料店的密集度，也能說是全球數一數二，當然就會常聽到「甜度冰塊？」這類的用語。他還追問：「有傳言說台南的『半糖』是其他地方的全糖，不曉得是不是真的？」

最後第3句「不好意思！」陳志金也表示，台灣人真的很愛說「不好意思！」，就好比日本人的「すみません」，還有歐美人的「Excuse me」。

▲藝術家李亦凡打造的錄像作品《不好意思⋯請問一下這個怎麼打開》，將在南法Chroniques數位藝術雙年展登場。（圖／文化部提供）
▲台灣人真的很愛說「不好意思」，看藝術家李亦凡打造的錄像作品《不好意思⋯請問一下這個怎麼打開》名稱就知道。（圖／文化部提供）
就連韓團Highlight（前身：BEAST）前成員龍俊亨日前相隔5年再來台，5日首度以個人名義在台舉辦粉絲見面會，他受訪時也透露說，聽到台灣人進飯店房間錢會敲門並說「不好意思打擾了」，他也感到很驚嚇。

陳志金貼文引發網友共鳴，不少人承認自己很愛說「不好意思」。命理師林謙搞笑留言說：「車禍時，皺眉的駕駛拿出球棒，也是先說不好意思！」也有不少網有補充台灣獨有「1句話」，有「請支園收銀！」、「報會員嗎？」、「發票存裡面？」也有外國網友分享說，台灣人聽到人說「謝謝」時，總是回「不會」。


一句話證明你來過台灣！陸客「7字妙答」：別的國家沒聽過

龍俊亨跟鬼嗆聲！聽到台灣人進飯店會說「不好意思打擾了」嚇壞　

台灣人太會餵食了！百萬網紅Kson「2句」呼救　去年恐怖經歷曝光

中國團客要衝了！超強消費力曝　日本人瘋傳「辨別台灣人特徵」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀