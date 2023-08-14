▲ Opel 桃園旗艦展示暨服務中心即日起試營運

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OPEL桃園旗艦展示暨服務中心坐落於桃園市中山路1316號，由經銷商購地自建佔地面積超過1200坪，斥資超過10億，位處桃園地區汽車品牌聚集精華地段，鄰近國道二號擁有優越便捷的交通優勢。考量地利之優勢OPEL桃園旗艦展示暨服務中心也將作為全方位據點，其中包含銷售及售服教育中心、鈑噴場廠及新車PDI整備中心，讓消費者和車主們皆能體驗高品質服務。
遵循全新品牌識別規範打造的OPEL桃園旗艦展示暨服務中心，以深灰巧妙搭配品牌標誌性檸檬黃，徹底展現德國全新世代新穎、大膽且獨特的設計風格；寬闊的展區完整展示新世代德國跨界潮旅MOKKA、純正德國 SUV GRANDLAND以及新世代德制潮流掀背ASTRA的獨特魅力，搭配大面積落地窗為展區帶來良好採光，寬敞明亮的客戶休憩區以及獨立專屬交車室，更是提供車主舒適且隱私的空間。售後服務空間設置多個工位，其中包括6部專業級頂高機工作位、診斷智能工作位、電動車輛工作位等配置，並全數採用符合德國原廠規範的頂級維修工具設備和完善的輔助機具，以最高標準細心照護每一部回廠車輛。這座集合銷售、專業保修、售後服務、精品銷售、客戶服務等多項功能於一體的新世代服務據點，將為消費者及車主們帶來更舒適、便利與多元的全方位優質服務，也將成為OPEL台灣地區最頂級的品牌旗艦中心之一。
OPEL台灣總代理歐吉汽車敬邀所有喜愛OPEL的消費者，把握絕佳機會親臨展間體驗新世代德國跨界潮旅MOKKA、純正德國 SUV GRANDLAND以及新世代德制潮流掀背ASTRA的魅力。此外，週年加碼優惠持續熱銷中，8月31日前，入主指定車款並於九月底前完成領牌，享有MOKKA ELEGANCE 98.9萬元、GRANDLAND GS 114.9萬元、GRANDLAND BUSINESS ELEGANCE MODERN+ 127.9萬元等限量優惠價，還有價值3萬元的「雙人沖繩FUN心遊」旅遊券一組等你拿，並額外享有OPEL授權經銷商提供之驚喜優惠。
Mokka 車型
加碼限量優惠價
備註
|Elegance
$ 98.9萬
Grandland 車型
加碼限量優惠價
方案購車加碼
|GS
$ 114.9萬
贈送手機無線充電配備
(價值 $ 1萬元)
|Business Elegance Modern +
$ 127.9萬