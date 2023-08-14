Mazda 開通 LINE 官方帳號 服務廠同步推出便利多元支付
台灣馬自達致力為顧客帶來更全面新穎的服務體驗，MAZDA服務廠自本月導入Apple Pay®、Google Pay™及LINE Pay便利多元支付服務，除了簡化付款流程外，更能推動無紙化服務，為地球環保盡一份力。本月MAZDA也同時開通品牌LINE官方帳號，加入好友即可下載MAZDA專屬手機桌布。MAZDA未來也將持續優化消費者自賞車、購車至擁車的顧客旅程體驗，開啟下一趟獨特的探遊旅程。
2GameSome - 有車賞
據金管會資料，台灣目前使用行動支付人數已達2,275萬，代表行動支付已成為現代生活不可或缺的一部分。傳統結帳方式常需顧客排隊等待，與出納核對明細後才能付款離開，過程耗費大量時間。為提升顧客體驗，MAZDA全台服務中心自8月14日起全面導入全台灣用戶數最多Apple Pay®和LINE Pay、以及Google Pay™等更加便利的多元支付方式。讓車主在愜意等待愛車完修後，可在客休區直接使用手機付款，並可選擇將工單明細以電子郵件方式傳送到指定信箱，全程無紙化的流程不僅有利節能減碳；流暢的付款流程也節省了顧客的等待時間，準確性和工作效率皆大幅提升。
台灣馬自達於今年八月推出「MAZDA台灣」LINE官方帳號，讓廣大喜愛MAZDA的消費者不分地區、隨時掌握品牌動態以及最新車款上市消息。現在加入MAZDA台灣LINE官方帳號不僅能掌握品牌最新消息，還可獲得MAZDA官方專屬手機桌布，綁定車主資料也能享有更多車主便利服務。未來MAZDA 將透過「LINE」直接將訊息傳到車主的手機上，開啟零距離服務，一個帳號便能使用多項功能，感受MAZDA以人為本的品牌理念所帶來的數位化體驗。