預防白內障小撇步！營養師：補充6類營養素＋5招日常防護

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▲ 過度使用手機、平板、電腦等3C產品，可能會加速白內障形成。（示意圖／123RF）
高敏敏在臉書粉專《營養師 高敏敏》發文指出，魚油中的Omega-3是對眼睛很好的脂肪酸來源，適量攝取能減少白內障發生；花青素則有助於消除自由基、抗氧化延緩白內障，來源如藍莓、桑椹及草莓；維生素E能夠幫助抗氧化、消炎，來源包含堅果、植物油；硒在水晶體中能對抗氧化壓力，可從牡蠣、蛤蠣、蝦來攝取。
此外，維生素C能降低老化所導致的白內障風險，可多吃芭樂、奇異果；而葉黃素和玉米黃素可以吸收藍光，減少眼睛氧化壓力、抗發炎反應，來源有玉米、菠菜和南瓜，兩者一起補充更可增加護眼效率。
高敏敏也提醒，日常生活可以多做一些保養或防護，出太陽時記得戴墨鏡或遮陽帽，能減少紫外線對眼睛傷害；禁菸可降低水晶體核硬化和白內障風險；年紀60歲以上者，建議每年定期進行眼科檢查；控制好血糖、血壓，避免代謝症候群增加罹病機率，也能有效降低罹患白內障的風險；而每用眼50分鐘，最好可以休息10分鐘，適當調整手機亮度，同時避免在暗處使用，眼睛才不會有視覺疲勞。
本文經營養師高敏敏臉書粉專《營養師 高敏敏》授權報導
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