露營車友要失望了，因為這原因Volkswagen ID.Buzz California露營車短期不會有

Volkswagen ID.Buzz Camper露營車開發順利 原廠駁斥延遲消息

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Volkswagen進入了電動時代之後，ID電動家族成為了品牌的主力發展項目，而其中ID.Buzz的應用也受到期待，尤其是基於這輛車為基礎所開發的露營車款更是如此，而先前有消息傳出因為車輛太重的關係而讓開發時程有所延遲，但現在原廠直接出面駁斥，表示這是不實的消息，ID.Buzz露營車依舊還是非常順利地在進行當中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大家都非常期待ID.Buzz推出露營車款，不過先前傳出因為車重關係將會延遲，但原廠出面駁斥這是不實消息。
大家都非常期待ID.Buzz推出露營車款，不過先前傳出因為車重關係將會延遲，但原廠出面駁斥這是不實消息。
相信大家都知道ID.Buzz已經推出了長軸版車型，而大家最期待的露營車款也在原廠的計畫當中，但是先前外媒報導指出因為這輛露營車變得太重，因此超出了歐洲一般駕照可以合法駕駛的範圍，這讓原廠工程師開發受到延遲，但是美國福斯高層Mark Gillies公開表示這樣的消息並不正確，而這輛車的開發並不會延誤，但什麼時候會發表也尚未確定就是了。

而之所以會有這些謠言其實也不意外，因為電動汽車本來就會比較重，原廠為了要讓車輛擁有更好的續航里程，大容量的電池組讓重量增加，而在歐洲市場當中B類的駕照僅可以駕駛總重3.5噸以內的車輛，但現在他們似乎已經在研議將重量提高到4.25噸，以解決未來電動車可能會越來越重的問題，這也將會解決福斯ID.Buzz露營車的困擾，不過前提是這個問題存在，因為原廠並不認為這個問題是存在的，而目前長軸版的ID.Buzz車重約是2.6噸，加上掀頂以及各項露營配備，滿載情況之下的裝備重量的確很可能會超過3.5噸。

ID.Buzz長軸版車型重量約2.6噸，若是加上露營配件以及載人的狀況下，總重很可能會超過目前駕照所限制的3.5噸。
ID.Buzz長軸版車型重量約2.6噸，若是加上露營配件以及載人的狀況下，總重很可能會超過目前駕照所限制的3.5噸。
雖然車重可以透過電池容量縮小來調整，但這也會讓車輛的續航里程變差。
雖然車重可以透過電池容量縮小來調整，但這也會讓車輛的續航里程變差。
以T6.1車型為例的話，Multivan版本與California Ocean版本相差近350公斤，因此這些額外的露營配備確實不輕。
以T6.1車型為例的話，Multivan版本與California Ocean版本相差近350公斤，因此這些額外的露營配備確實不輕。

最親民的新能源車款　DFSK Mini EV 姊妹車 Seres E1 於印尼上市

最低入手價新臺幣 58,110 元起　eMOVING EZ-R 正式上市

六代目 Honda CR-V 首周假日訂單爆量突破 800 張，破分公司紀錄。

商好載、商輕鬆　Aeon Gather 125 三輪商務車 實拍

我是廣告 請繼續往下閱讀