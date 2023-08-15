Volkswagen ID.Buzz Camper露營車開發順利 原廠駁斥延遲消息
Volkswagen進入了電動時代之後，ID電動家族成為了品牌的主力發展項目，而其中ID.Buzz的應用也受到期待，尤其是基於這輛車為基礎所開發的露營車款更是如此，而先前有消息傳出因為車輛太重的關係而讓開發時程有所延遲，但現在原廠直接出面駁斥，表示這是不實的消息，ID.Buzz露營車依舊還是非常順利地在進行當中。
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相信大家都知道ID.Buzz已經推出了長軸版車型，而大家最期待的露營車款也在原廠的計畫當中，但是先前外媒報導指出因為這輛露營車變得太重，因此超出了歐洲一般駕照可以合法駕駛的範圍，這讓原廠工程師開發受到延遲，但是美國福斯高層Mark Gillies公開表示這樣的消息並不正確，而這輛車的開發並不會延誤，但什麼時候會發表也尚未確定就是了。
而之所以會有這些謠言其實也不意外，因為電動汽車本來就會比較重，原廠為了要讓車輛擁有更好的續航里程，大容量的電池組讓重量增加，而在歐洲市場當中B類的駕照僅可以駕駛總重3.5噸以內的車輛，但現在他們似乎已經在研議將重量提高到4.25噸，以解決未來電動車可能會越來越重的問題，這也將會解決福斯ID.Buzz露營車的困擾，不過前提是這個問題存在，因為原廠並不認為這個問題是存在的，而目前長軸版的ID.Buzz車重約是2.6噸，加上掀頂以及各項露營配備，滿載情況之下的裝備重量的確很可能會超過3.5噸。