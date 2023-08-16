1秒賣出2.5顆！加州「流心巴斯克」現在開搶　一日快閃台灣資訊曝

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台日混血的陳弘治（Charles Chen）是「Basuku」品牌創始人，從小耳濡目染父母在美國經營餐館，學成後如願投入高端餐飲，曾任職於米其林中餐廳Hakkasan、舊金山烘焙名店Tartine Bakery等許多知名餐飲集團，也曾擔任全日空ANA空廚與三多利集團Suntory餐飲顧問。
在疫情使美國餐飲陷入低迷之際，卻成為他挑戰證明「每個人都能做得出美食」的契機。始於在父親故鄉北海道嚐到的第一塊巴斯克蛋糕，「整體綿密濃郁，而中心非常濕潤，質地介於舒芙蕾和乳酪蛋糕之間」，讓陳弘治視為的最理想口感。
在僅有鮮奶油、奶油乳酪、糖與雞蛋的單純食材間，陳弘治以「食材比例」掌握蛋糕質地的關鍵；更細膩研究出攪動麵糊的方式、烘焙的溫度、烤箱的選擇等細節，造就出這顆家喻戶曉、卻從自家廚房烘焙誕生的進化版乳酪蛋糕，2020年6月在Instagram上成立「Basuku」品牌帳號，一夕爆紅。
創下開賣40秒後旋即賣出140顆訂單的「Basuku」流心巴斯克乳酪蛋糕，讓民眾大排長龍取餐，而吸引《舊金山紀事報》San Francisco Chronicle、《美食與美酒》Food and Wine報導，知名度更水漲船高，挺過疫情後訂單更是有增無減。也陸續打造出創造話題的咖啡、抹茶、焙茶、黑松露、柚子、橘子奶油等口味。
名廚林泉（Richie Lin）策劃的米其林級美食電商品牌「TASTE by MMHG」，以敏銳品味精準選物。本次不只是簡單引進「Basuku」，為此陳弘治希望打造一顆「真正台灣製造」的巴斯克蛋糕，選用來自桃園的優質台灣雞蛋，「沒有一點腥味，蛋黃質地飽滿、味道又很濃郁」。為了開發台灣限定口味，更親自在廚房內與TASTE by MMHG團隊不停測試與討論，最後脫穎而出的芝麻口味，選用由百分百黑芝麻細緻研磨的日本胡麻醬，擁有綿密口感還帶有溫潤的烘焙香氣。
「Basuku」巴斯克乳酪蛋糕台灣快閃活動，將於今天8月16日晚上6:00起，搶先在新光三越官網、TASTE by MMHG官網開始預購，TASTE by MMHG官網並同步開賣台灣限定芝麻口味。8月19日則將於新光三越A9館一樓，開辦一日快閃實體門市現場販售，並開放現場取貨。
另外，圈粉無數的LADY M，迎接七夕情人節推出限定心型外觀、並以珍珠糖環繞點綴的「紅心芭樂千層」，以紅心芭樂果泥、鮮奶油與瑞可塔起司，調和出香甜滑腴的內餡，並加入紅心芭樂海綿蛋糕豐富口感與香氣，充滿夏威夷熱帶風情的甜濃果香。只限定8月21日、8月22日於Lady M全台 6 間門市販售，每日數量有限，售完即止。