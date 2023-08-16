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崑山科大赴菲辦理留學研討會 將設海外據點吸引國際學生來台進修

▲崑山科大赴菲辦理留學研討會，將設海外據點吸引國際學生來台進修（圖／崑山科大提供）
▲崑山科大赴菲辦理留學研討會，將設海外據點吸引國際學生來台進修（圖／崑山科大提供）

記者張振興/台南報導

崑山科技大學配合教育部推動國際化政策，積極招收國際學生來台升學，培育海內外企業所需高科技人才，校長李天祥率團前往菲律賓舉辦「台灣新型國際產學教育留學研討會」，菲國總統府減貧首席顧問Attorney Mark Tolentino等逾60位貴賓蒞臨，期能深化兩國之間的學術交流。

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▲崑山科大校長李天祥(左五)率交流團前往使館拜會駐菲律賓代表處周民淦大使(右五) （圖／崑山科大提供）
▲崑山科大校長李天祥(左五)率交流團前往使館拜會駐菲律賓代表處周民淦大使(右五) （圖／崑山科大提供）
國際化是崑山科大校務推動上的重點項目之一，在校長李天祥辦學領導之下，教育部高教深耕計畫獲補助金額與亮點績效年年名列前茅，此次特別赴菲辦理留學研討會，分別介紹學校特色及未來與台灣產學合作方案、雙聯專班合作模式等，期盼持續結合更多產官學界資源，提供菲律賓學生來台學習、實習與工作機會，培育更多優秀人才。

李天祥在活動中先感謝貴賓們撥冗出席，亦提到該校未來將在菲律賓馬尼拉設立海外基地，同時亦在宿霧、怡朗等設置海外據點，致力成為台灣各大學與菲律賓大學之間雙聯學位、學士後學位及產業碩士專班等學術與產學交流合作最順暢的平台，各據點將推廣臺灣優質華語與文化體驗課程，深化兩國大學間國際教育之交流合作。

李天祥表示，崑山科大積極與各大企業鏈結，校內境外生逾千人，112學年度預計有400多名菲律賓籍學生就讀新南向產學專班及海青班。崑山科大新南向產學專班與台灣企業合作，以培育物聯網(IOT)應用、電機電子及智慧自動化領域相關人才為主要目標，搭配校內的工業技術相關類產線，以及智慧聯網自動光學檢測實作場域，讓學生在校便能獲得充分的實務訓練，搭配校外實習，厚植學生未來的就業技術和經驗。

崑大赴菲辦理研討會，受到當地各界重視，包含總統府減貧首席顧問Attorney Mark Tolentino、菲律賓前科技部部長Mr. Fortunato Dela Pena、菲律賓巴丹眾議院Hon.Maria Angela S.Garcia、巴丹半島州立大學Dr. Ruby B. Santos-Matibag 校長等逾60位貴賓出席，場面相當熱鬧。

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