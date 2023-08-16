崑山科大赴菲辦理留學研討會 將設海外據點吸引國際學生來台進修

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李天祥在活動中先感謝貴賓們撥冗出席，亦提到該校未來將在菲律賓馬尼拉設立海外基地，同時亦在宿霧、怡朗等設置海外據點，致力成為台灣各大學與菲律賓大學之間雙聯學位、學士後學位及產業碩士專班等學術與產學交流合作最順暢的平台，各據點將推廣臺灣優質華語與文化體驗課程，深化兩國大學間國際教育之交流合作。
李天祥表示，崑山科大積極與各大企業鏈結，校內境外生逾千人，112學年度預計有400多名菲律賓籍學生就讀新南向產學專班及海青班。崑山科大新南向產學專班與台灣企業合作，以培育物聯網(IOT)應用、電機電子及智慧自動化領域相關人才為主要目標，搭配校內的工業技術相關類產線，以及智慧聯網自動光學檢測實作場域，讓學生在校便能獲得充分的實務訓練，搭配校外實習，厚植學生未來的就業技術和經驗。
崑大赴菲辦理研討會，受到當地各界重視，包含總統府減貧首席顧問Attorney Mark Tolentino、菲律賓前科技部部長Mr. Fortunato Dela Pena、菲律賓巴丹眾議院Hon.Maria Angela S.Garcia、巴丹半島州立大學Dr. Ruby B. Santos-Matibag 校長等逾60位貴賓出席，場面相當熱鬧。