Volkswagen ID. Buzz 榮獲2023年Best Cars of the Year年度最佳汽車

集結全球知名汽車設計師、工程師、汽車行業巨頭、賽車運動傳奇人物、專業記者和媒體專業人士，共同評選的Best Cars of the Year年度最佳汽車獎項，正式公布了2023年年度最佳汽車的贏家是Volkswagen ID. Buzz。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×Volkswagen可說是第一家推出獨立電動輕商用車系的主流車廠，首款作品 ID. Buzz問世後，立刻引請全球注目，並廣受好評，在2023年度的年度最佳汽車評選中，因其設計美學和可持續性資質而受到讚譽；此外，純商用版本ID. Buzz Cargo 以其強大的電動性能和功能給國際評審團留下了深刻的印象，榮獲「最佳輕型商用車」。×2023年Best Cars of the Year年度最佳汽車頒獎典禮，將在8月17日展開的英國車展中舉行。就是要土豪金 ! Bugatti Mistral Gold 將在圓石灘車展亮相 改裝才是王道，千匹Honda Integra Type R快到讓Porsche 918 Spyder懷疑人生 各品牌相繼投靠Tesla充電孔規格，Fisker也要加入NACS陣營了 【車勢星聞】獨家影音／熊仔與Julia吳卓源再次合體演唱經典神曲《買榜》