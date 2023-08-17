▲ 擺脫不了的油車影子！Mercedes-EQ EQA 250 的沈重包袱

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先從產品本身切入，試駕車型 EQA 250 毫無疑問流著與 GLA 相同的 NGCC 家族血統，也同樣採用 MFA2 底盤基礎，在外型上縱使因「EQ」純電身份而有所調整，但在整體車身尺碼、輪廓比例方面，仍清楚展露其與 GLA 的高度關聯。
由於試駕車款選配了要價 16.4 萬元的 AMG Line 套件，因此車頭原先最大特色的夜幕型水箱護罩多加了兩道亮銀雙柵設計，同時將前後下擾流造型導入「A」字特色，再以鍍鉻飾條妝點，增加了運動氣息，也增加了傳統的豪華氛圍。
輪圈部分標配 18 吋規格，試駕車款則為了對應 AMG Line 套件主題，額外選配了 20 吋 AMG 多輻式亮黑輕合金輪圈，對於外觀氣勢與動感的營造，相當有畫龍點睛的助益。
若少了 AMG Line 選配項目，EQA 250 的座艙與價格僅差 2 萬元的 GLA 200（售價 213 萬）幾乎相同，如由兩個 12.3 吋寬幅螢幕組成的數位儀表與中央螢幕、MBUX 多媒體系統、手機無線充電板、黑色頂篷、雙前電動座椅（附四向電動腰靠調整）、64 色氛圍燈的環景式內裝照明、行李箱管理套件與 Keyless-Go 套件等，且因為 EQA 250 位於車身底盤的電池位置，讓後座地板提升，在後座椅沒有隨之調整的狀態下，乘客腿部部分依舊會有多數電動車所出現的椅面支撐不足狀態出現。也因如此，EQA 250 上也少了 GLA 200 配備的後座前後滑動調整功能，意味著 EQA 250 於後座乘坐舒適度與機能性皆不如 GLA 200 來得出色。
從動力數據面，EQA 250 透過前軸馬達的輸出，擁有 190hp 最大馬力與 385Nm 最大扭力輸出，相較於 GLA 200 藉由 1.3 升直列四缸渦輪增壓引擎所榨出的 163hp/250Nm 動力表現，似乎是佔有上風，但也因電池體積與重量所致，EQA 250 車中高達 2040kg，比 GLA 200 的 1485kg 足足多了 555kg，讓 EQA 250 零百加速需要 8.6 秒，僅較 GLA 200的 8.7 秒快上一些些。
但不可諱言的，在實際的體感中，受惠於電動馬達的輸出特性，一踩下 EQA 250 的油門踏板，那直接往腦門衝來的加速感是與 GLA 200 截然不同的，論瞬間加速的爽度，還是在市區走走停停的用車環境，平心而論個人是更偏愛 EQA 250的。需要加速力道時，無需再等待引擎轉速拉提、降檔動作等過程，直來直往的特性，再加上調校得宜的油門反應，在車速上的掌控，EQA 250 是更為隨心所欲，且當遭遇到了下坡路況或是減速滑行時，透過有著 D+、D、D- 三種模式的動能回收系統與方向盤後方換檔撥片位置控制，可以大幅減少對於煞車系統的依賴，習慣上手之後，似乎也彌補因少了換檔過程所帶來的失落感，反而是電車專屬的另一種駕馭樂趣體驗。
與 GLA 200 相同，EQA 250 也是採用舒適型懸吊，但特別針對車高稍微降低，搭配下方的電池所帶來的重心優勢，EQA 250 的靈活度與車身側傾抑制確實比想像中來得好。但身為家族的叩門磚，一如過往試駕 GLA 200 時對於整體行路質感的失望，在 EQA 250 上雖然因電動車的馬達運轉特性，免除了 GLA 200 三缸引擎運轉特性，但在整體的懸吊調校、隔音制震表現方面，EQA 250 還是與腦海中的 Mercedes-Benz 三芒星光環稍有落差，特別是座艙內上半部的隔音表現，更是首要的改善重點。
至於充電效能部分，EQA 250 搭載 66.5kWh 電池，最大充電效率為 100kW，WLTP 規範所測試出的續航力為 495km，可於 30 分鐘內將電池從 10% 容量充至 80%，於當前電動車的範疇中屬平水準，沒有太出色，但也算足敷台灣用車環境使用。
雖然透過刻意的子品牌規劃，Mercedes-Benz 展現對於 EQ 的厚望，但以此次的試駕心得而論，相較於油車分身 GLA 200，EQA 250 除了外型與動力特性以外，讓人難有全新電車產品的感動與體驗，或許 Mercedes-Benz 期望能於短時間擴充純電家族陣容，需要在相同架構下快速催生純電車型，但在當前資訊透明、消費者對於電車產品的理解與接受度越來越成熟的狀態下，EQA 250 還能吸引多少電車買家青睞？或許從實際的銷售數據上，就是最好的的答案了。