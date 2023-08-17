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擺脫不了的油車影子！Mercedes-EQ EQA 250 的沈重包袱

▲ 擺脫不了的油車影子！Mercedes-EQ EQA 250 的沈重包袱
▲ 擺脫不了的油車影子！Mercedes-EQ EQA 250 的沈重包袱

2GameSome - 有車賞

賓士旗下電動車大軍 Mercedes-EQ 目前在台共有 EQA、EQB、EQE、EQS 等車型，若再加上即將開賣的 EQE SUV、EQS SUV 等成員，相較於同級對手，其實選擇與陣容都屬優異，甚至更佔上風，但為何在整體的銷售能量與市佔率上仍無法展現過往賓士於油車市場的虎虎生風？從先前 EQB、EQE 到此次主角 EQA 的試駕，我們再次期望能從其身上，找到一點蛛絲馬跡。

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試駕車款為 Mercedes-EQ EQA 250，售價為新台幣 215 萬元起。
試駕車款為 Mercedes-EQ EQA 250，售價為新台幣 215 萬元起。
先從產品本身切入，試駕車型 EQA 250 毫無疑問流著與 GLA 相同的 NGCC 家族血統，也同樣採用 MFA2 底盤基礎，在外型上縱使因「EQ」純電身份而有所調整，但在整體車身尺碼、輪廓比例方面，仍清楚展露其與 GLA 的高度關聯。

由於試駕車款選配了要價 16.4 萬元的 AMG Line 套件，因此車頭原先最大特色的夜幕型水箱護罩多加了兩道亮銀雙柵設計，同時將前後下擾流造型導入「A」字特色，再以鍍鉻飾條妝點，增加了運動氣息，也增加了傳統的豪華氛圍。

試駕車款選配 AMG Line 套件，因此夜幕型水箱護罩多加了兩道亮銀雙柵設計。
試駕車款選配 AMG Line 套件，因此夜幕型水箱護罩多加了兩道亮銀雙柵設計。
配備標準型 LED 頭燈。
配備標準型 LED 頭燈。
前葉子板上端有著車身銘牌點綴。
前葉子板上端有著車身銘牌點綴。
配置霧黑車頂架。
配置霧黑車頂架。
左右連貫式尾燈設計可說是 Mercedes-EQ 家族特色。
左右連貫式尾燈設計可說是 Mercedes-EQ 家族特色。
輪圈部分標配 18 吋規格，試駕車款則為了對應 AMG Line 套件主題，額外選配了 20 吋 AMG 多輻式亮黑輕合金輪圈，對於外觀氣勢與動感的營造，相當有畫龍點睛的助益。

標配 18 吋規格，試駕車款則額外選配了 20 吋 AMG 多輻式亮黑輕合金輪圈。
標配 18 吋規格，試駕車款則額外選配了 20 吋 AMG 多輻式亮黑輕合金輪圈。
若少了 AMG Line 選配項目，EQA 250 的座艙與價格僅差 2 萬元的 GLA 200（售價 213 萬）幾乎相同，如由兩個 12.3 吋寬幅螢幕組成的數位儀表與中央螢幕、MBUX 多媒體系統、手機無線充電板、黑色頂篷、雙前電動座椅（附四向電動腰靠調整）、64 色氛圍燈的環景式內裝照明、行李箱管理套件與 Keyless-Go 套件等，且因為 EQA 250 位於車身底盤的電池位置，讓後座地板提升，在後座椅沒有隨之調整的狀態下，乘客腿部部分依舊會有多數電動車所出現的椅面支撐不足狀態出現。也因如此，EQA 250 上也少了 GLA 200 配備的後座前後滑動調整功能，意味著 EQA 250 於後座乘坐舒適度與機能性皆不如 GLA 200 來得出色。

若少了 AMG Line 選配項目，EQA 250 的座艙與價格僅差 2 萬元的 GLA 200（售價 213 萬）幾乎相同。
若少了 AMG Line 選配項目，EQA 250 的座艙與價格僅差 2 萬元的 GLA 200（售價 213 萬）幾乎相同。
列在選配項目內的多功能平底跑車 Nappa 真皮方向盤。
列在選配項目內的多功能平底跑車 Nappa 真皮方向盤。
12.3 吋數位儀表板。
12.3 吋數位儀表板。
也是選配項目的跑車式金屬踏板附止滑橡膠凸點。
也是選配項目的跑車式金屬踏板附止滑橡膠凸點。
手機無線充電板也列為標準配備。
手機無線充電板也列為標準配備。
座椅控制介面同樣在門板上，但電動窗控制介面材質有進步空間。
座椅控制介面同樣在門板上，但電動窗控制介面材質有進步空間。
同樣是選配項目的運動型座椅。
同樣是選配項目的運動型座椅。
後座取消了 GLA 200 上所配備的前後滑移功能。
後座取消了 GLA 200 上所配備的前後滑移功能。
後座也具備出風口。
後座也具備出風口。
乘客腿部部分依舊會有多數電動車所出現的椅面支撐不足狀態出現。
乘客腿部部分依舊會有多數電動車所出現的椅面支撐不足狀態出現。
後廂容積可在 340~1320 公升間彈性調整，GLA 200 則是 435~1430 公升。
後廂容積可在 340~1320 公升間彈性調整，GLA 200 則是 435~1430 公升。
後廂底板下有額外的置物空間，可放置如充電線等配件。
後廂底板下有額外的置物空間，可放置如充電線等配件。
從動力數據面，EQA 250 透過前軸馬達的輸出，擁有 190hp 最大馬力與 385Nm 最大扭力輸出，相較於 GLA 200 藉由 1.3 升直列四缸渦輪增壓引擎所榨出的 163hp/250Nm 動力表現，似乎是佔有上風，但也因電池體積與重量所致，EQA 250 車中高達 2040kg，比 GLA 200 的 1485kg 足足多了 555kg，讓 EQA 250 零百加速需要 8.6 秒，僅較 GLA 200的 8.7 秒快上一些些。

傳統引擎位置並未有置物空間，展現其油電共生的身份特性。
傳統引擎位置並未有置物空間，展現其油電共生的身份特性。
排檔桿同樣設計於方向盤右後方處。
排檔桿同樣設計於方向盤右後方處。
但不可諱言的，在實際的體感中，受惠於電動馬達的輸出特性，一踩下 EQA 250 的油門踏板，那直接往腦門衝來的加速感是與 GLA 200 截然不同的，論瞬間加速的爽度，還是在市區走走停停的用車環境，平心而論個人是更偏愛 EQA 250的。需要加速力道時，無需再等待引擎轉速拉提、降檔動作等過程，直來直往的特性，再加上調校得宜的油門反應，在車速上的掌控，EQA 250 是更為隨心所欲，且當遭遇到了下坡路況或是減速滑行時，透過有著 D+、D、D- 三種模式的動能回收系統與方向盤後方換檔撥片位置控制，可以大幅減少對於煞車系統的依賴，習慣上手之後，似乎也彌補因少了換檔過程所帶來的失落感，反而是電車專屬的另一種駕馭樂趣體驗。

加速反應更為即時，但因車重所致，因此零百加速表現相較 GLA 200 僅快上 0.1 秒。
加速反應更為即時，但因車重所致，因此零百加速表現相較 GLA 200 僅快上 0.1 秒。
與 GLA 200 相同，EQA 250 也是採用舒適型懸吊，但特別針對車高稍微降低，搭配下方的電池所帶來的重心優勢，EQA 250 的靈活度與車身側傾抑制確實比想像中來得好。但身為家族的叩門磚，一如過往試駕 GLA 200 時對於整體行路質感的失望，在 EQA 250 上雖然因電動車的馬達運轉特性，免除了 GLA 200 三缸引擎運轉特性，但在整體的懸吊調校、隔音制震表現方面，EQA 250 還是與腦海中的 Mercedes-Benz 三芒星光環稍有落差，特別是座艙內上半部的隔音表現，更是首要的改善重點。

至於充電效能部分，EQA 250 搭載 66.5kWh 電池，最大充電效率為 100kW，WLTP 規範所測試出的續航力為 495km，可於 30 分鐘內將電池從 10% 容量充至 80%，於當前電動車的範疇中屬平水準，沒有太出色，但也算足敷台灣用車環境使用。

EQA 250 搭載 66.5kWh 電池，最大充電效率為 100kW。
EQA 250 搭載 66.5kWh 電池，最大充電效率為 100kW。
導航也整合充電相關資訊。
導航也整合充電相關資訊。
WLTP 規範所測試出的續航力為 495km，，可於 30 分鐘內將電池從 10% 容量充至 80%。
WLTP 規範所測試出的續航力為 495km，，可於 30 分鐘內將電池從 10% 容量充至 80%。
雖然透過刻意的子品牌規劃，Mercedes-Benz 展現對於 EQ 的厚望，但以此次的試駕心得而論，相較於油車分身 GLA 200，EQA 250 除了外型與動力特性以外，讓人難有全新電車產品的感動與體驗，或許 Mercedes-Benz 期望能於短時間擴充純電家族陣容，需要在相同架構下快速催生純電車型，但在當前資訊透明、消費者對於電車產品的理解與接受度越來越成熟的狀態下，EQA 250 還能吸引多少電車買家青睞？或許從實際的銷售數據上，就是最好的的答案了。

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