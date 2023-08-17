Mahindra認真打造電動越野 Thar.e概念車好像很有料
過往大家對於Mahindra的印象都是簡單卻又堅固的形象，像是他們的皮卡就被認為是平價越野的優質選擇，但現在他們所打造的Thar.e概念車讓人跌破眼鏡，方正的設計風格符合時下流行趨勢，而整體看起來其實依舊保持堅固的感覺，尤其是車頭前面看起來像是鋼製的保桿超級粗壯，據了解未來他們打算推出三門以及五門兩種版本，而電動馬達則可能會使用福斯品牌的產品。
Carture 車勢文化
Thar.e概念車看起來非常堅固，甚至如果塗上綠色迷彩你可能就以為會是哪一國推出的軍用悍馬車輛，雖然對於電動車來說這樣的造型不利於空氣力學表現，但是越野車款本來就不用在意這些東西，離地高來到30公分的誇張程度，前後懸都非常地短，代表進入角以及離去角都非常大，加上超高的離地高讓穿越角的表現也會不錯，而相信原廠肯定也考慮到涉水能力，只不過在概念車上都沒有提供詳細數據，未來真的量產才會知道。
而目前展示的概念車是五門版本，未來打算推出三門短軸的車型，兩種車型都是使用INGLO底盤平台，軸距可以在2,775~2,975mm之間變化，動力系統部分尚未得知，不過據傳很可能會使用福斯Volkswagen的動力，在前軸提供107匹/13.8公斤米的扭力，後軸則有282匹/54.6公斤米的輸出，據悉可能會配置上60kWh或是80kWh的電池組。